ЦБ не исключает нового повышения ключевой ставки

22 июля «Ведомости» со ссылкой на аналитиков писали, что совет директоров Банка России 26 июля после семимесячной паузы снова перейдет к ужесточению денежно-кредитной политики и повысит ключевую ставку. Большинство (15 из 19) опрошенных экспертов считали базовым вариантом ее рост с нынешних 16 до 18%. При этом девять из них допускали, что ставка может быть установлена на уровне 17–17,5%. Два других респондента склонялись к более жесткому сценарию – 19–20%, еще два – к более мягкому: 17%.