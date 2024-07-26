ЦБ не исключает нового повышения ключевой ставки

ЦБ не исключает нового повышения ключевой ставки26 июля регулятор увеличил ставку до 18% годовых
Банк России не исключает дополнительного повышения ключевой ставки в случае необходимости, экономика России по-прежнему находится в состоянии «значительного перегрева» и есть значительное отклонение от базового сценария. Об этом на пресс-конференции заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
«Мы будем держать ставку высокой в течение длительного времени – того времени, которое нужно, чтобы вернуть и закрепить инфляцию на цели. Если потребуется, мы не исключаем и дополнительного повышения ключевой ставки. Это отражено в обновленном прогнозе, где траектория ставки существенно повышена на ближайшие три года», – сказала глава Банка России.
Она пояснила, что на сегодняшнее повышение ключевой ставки сразу на 200 б. п. – с 16% до 18% годовых – повлияла реализация четырех триггеров. Среди них – рост устойчивой инфляции и неснижающаяся потребительская активность. Кроме того, положительный разрыв в экономике не сокращается, а жесткость рынка труда растет. К тому же, реализовались новые проинфляционные риски, связанные с санкциями.
«Все это означает, что мы значимо отклонились от базового сценария», – отметила Набиуллина.
Прогноз инфляции на этот год повышен до 6,5–7,0%, добавила глава ЦБ. Ожидается, что в следующем году показатель снизится до 4,0–4,5% и закрепится вблизи 4% в дальнейшем.
По словам Набиуллиной, значительный перегрев экономики и практически исчерпанные резервы рабочей силы и производственных мощностей грозят сценарием стагфляции, остановить которую можно будет только ценой глубокой рецессии.
«Сегодняшнее дополнительное ужесточение нашей политики позволит предотвратить такой сценарий», – сказала она.
Глава Центробанка сообщила также, что большинство членов совета директоров в ходе сегодняшнего заседания выступили за повышение ключевой ставки до 18% годовых. При этом рассматривались варианты ее сохранения на уровне 16% и увеличения до 19-20%.
22 июля «Ведомости» со ссылкой на аналитиков писали, что совет директоров Банка России 26 июля после семимесячной паузы снова перейдет к ужесточению денежно-кредитной политики и повысит ключевую ставку. Большинство (15 из 19) опрошенных экспертов считали базовым вариантом ее рост с нынешних 16 до 18%. При этом девять из них допускали, что ставка может быть установлена на уровне 17–17,5%. Два других респондента склонялись к более жесткому сценарию – 19–20%, еще два – к более мягкому: 17%.