Мантуров анонсировал рост производства обрабатывающей промышленности на 6,8%

По данным агентства, в июле рост в обрабатывающих отраслях ускорился до 6,6% год к году после увеличения показателя на 5,7% в предыдущем месяце. В общей сложности за январь – июль 2024 г. производство в обрабатывающих секторах увеличилось на 8,6% к аналогичному периоду прошлого года.