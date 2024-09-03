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Мантуров анонсировал рост производства обрабатывающей промышленности на 6,8%

Ведомости

Рост производства обрабатывающих отраслей промышленности в России ожидается на уровне 6,8% в 2024 г., сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в беседе с журналистами.

«Ранее мы говорили о том, что рост обрабатывающей промышленности в этом году может превысить 5%. Сейчас, опираясь на текущую динамику и актуализированные прогнозы Минэкономразвития, ожидаем рост выпуска обрабатывающих производств на уровне порядка 6,8%», – сказал Мантуров (цитата по «Интерфаксу»).

По данным агентства, в июле рост в обрабатывающих отраслях ускорился до 6,6% год к году после увеличения показателя на 5,7% в предыдущем месяце. В общей сложности за январь – июль 2024 г. производство в обрабатывающих секторах увеличилось на 8,6% к аналогичному периоду прошлого года.

2 сентября «Ведомости» со ссылкой на материалы исследования американского агентства S&P Global сообщали, что в августе индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России снизился до 52,1 пункта, а в июле он достигал 53,6 пункта. По данным агентства, рост деловой активности в августе 2024 г. является самым медленным за последние 12 месяцев, но при этом свидетельствует об умеренном подъеме в российском производственном секторе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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