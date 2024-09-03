Мантуров анонсировал рост производства обрабатывающей промышленности на 6,8%
Рост производства обрабатывающих отраслей промышленности в России ожидается на уровне 6,8% в 2024 г., сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в беседе с журналистами.
«Ранее мы говорили о том, что рост обрабатывающей промышленности в этом году может превысить 5%. Сейчас, опираясь на текущую динамику и актуализированные прогнозы Минэкономразвития, ожидаем рост выпуска обрабатывающих производств на уровне порядка 6,8%», – сказал Мантуров (цитата по «Интерфаксу»).
По данным агентства, в июле рост в обрабатывающих отраслях ускорился до 6,6% год к году после увеличения показателя на 5,7% в предыдущем месяце. В общей сложности за январь – июль 2024 г. производство в обрабатывающих секторах увеличилось на 8,6% к аналогичному периоду прошлого года.
2 сентября «Ведомости» со ссылкой на материалы исследования американского агентства S&P Global сообщали, что в августе индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России снизился до 52,1 пункта, а в июле он достигал 53,6 пункта. По данным агентства, рост деловой активности в августе 2024 г. является самым медленным за последние 12 месяцев, но при этом свидетельствует об умеренном подъеме в российском производственном секторе.