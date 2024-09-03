Стасишин: ответственность банков за кредиты застройщикам могут ужесточить
«Обсуждаем с Центробанком увеличение ответственности банков за выдачу бриджей и проектного финансирования. Ужесточаются требования не только к выдаче ипотеки, но также сегодня с ЦБ прорабатываем более жесткий подход к оценке рисков при проектом финансировании», – заявил Стасишин, уточнив, что текущая ситуация требует более тщательного подхода.
В мае Центробанк сообщал, что, несмотря на усилия регулятора по охлаждению кредитования, в апреле оно продолжило расти во всех сегментах. 400 млрд руб. рублевых кредитов пришлось на застройщиков в рамках проектного финансирования строительства жилья. Также значительный объем средств (сумма не уточняется) был выдан транспортным, энергетическим и телекоммуникационным компаниям, а также исполнителям госконтрактов.