Кравченко: закон о нулевом НДС для судоремонтников необходимо обсудить

В июне прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит нулевую ставку НДС для тех судоремонтных заводов, которые будут направлять на собственное развитие не менее 20% выручки на протяжении семи лет. Такую обязанность необходимо закрепить соглашением, заключенным до 31 декабря этого года. Предприятие обязано подписать его с Минфином и Минпромторгом.