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Кравченко: закон о нулевом НДС для судоремонтников необходимо обсудить

Ведомости

Закон о нулевом НДС для инвестирующих в собственное развитие судоремонтных предприятий нужно провести через публичные слушания и при необходимости корректировать, заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Считаю, что по мере приближения срока подачи заявок на применение этого механизма мы должны организовать публичные слушания в Государственной думе для оценки сложившийся ситуации и, при необходимости, оперативной корректировки механизма», – сказал он.

В июне прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит нулевую ставку НДС для тех судоремонтных заводов, которые будут направлять на собственное развитие не менее 20% выручки на протяжении семи лет. Такую обязанность необходимо закрепить соглашением, заключенным до 31 декабря этого года. Предприятие обязано подписать его с Минфином и Минпромторгом.

4 сентября РБК писал, что на начало текущего месяца заявки на обнуление НДС для судоремонтных предприятий подали только пять верфей из 100. Среди компаний, которые заключили инвестиционные соглашения, – ООО «Судоверфь Витим», ООО «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод» и ООО «Кингисеппский машиностроительный завод».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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