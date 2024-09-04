Кравченко: закон о нулевом НДС для судоремонтников необходимо обсудить
Закон о нулевом НДС для инвестирующих в собственное развитие судоремонтных предприятий нужно провести через публичные слушания и при необходимости корректировать, заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Считаю, что по мере приближения срока подачи заявок на применение этого механизма мы должны организовать публичные слушания в Государственной думе для оценки сложившийся ситуации и, при необходимости, оперативной корректировки механизма», – сказал он.
В июне прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит нулевую ставку НДС для тех судоремонтных заводов, которые будут направлять на собственное развитие не менее 20% выручки на протяжении семи лет. Такую обязанность необходимо закрепить соглашением, заключенным до 31 декабря этого года. Предприятие обязано подписать его с Минфином и Минпромторгом.
4 сентября РБК писал, что на начало текущего месяца заявки на обнуление НДС для судоремонтных предприятий подали только пять верфей из 100. Среди компаний, которые заключили инвестиционные соглашения, – ООО «Судоверфь Витим», ООО «Ливадийский ремонтно-судостроительный завод» и ООО «Кингисеппский машиностроительный завод».