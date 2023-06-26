Путин подписал закон об обнулении НДС для судоремонтных заводов
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит нулевую ставку НДС для тех судоремонтных заводов, которые будут направлять на собственное развитие не менее 20% выручки на протяжении семи лет.
Закрепляться такая обязанность будет инвестиционным соглашением (должно быть заключено до 31 декабря 2024 г.), которое предприятие будет подписывать с Минфином (который и разработал законопроект) и Минпромторгом. Инициатива была одобрена Госдумой и Совфедом на прошлой неделе.
Инвестсоглашение можно расторгнуть в одностороннем порядке, говорится в документе, но в этом случае НДС нужно будет оплатить по ставке в 20% за весь календарный год, в котором оно было расторгнуто.
Закон вступает в силу с 1 июля.
Сейчас нулевой НДС действует на обслуживание морских судов, судов внутреннего плавания и судов смешанного плавания («река – море») в период стоянки в портах, по лоцманской проводке, а также на услуги по классификации и освидетельствованию судов.
Как сообщал в феврале премьер-министр Михаил Мишустин, обнуление НДС расширит возможности предприятий по инвестированию. Они смогут больше вкладывать в долгосрочные проекты, а также закупать передовое дорогостоящее оборудование, которое необходимо для обслуживания современных высокотехнологичных судов и морской техники, пояснил тогда премьер. В Минфине тогда говорили «Ведомостям», что судоремонтные предприятия при заключении инвестсоглашений смогут применять налоговые вычеты по НДС на момент принятия товаров и услуг к учету, а не после принятия заказчиком выполненных работ, что позволит сохранить больше средств в обороте компаний.
Как писали ранее «Ведомости», Минфин подвел предварительные итоги проекта по освобождению организаций общепита от уплаты НДС, запущенного с 2022 г., и готов тиражировать положительный опыт на другие сектора экономики. Прежде всего, в тех секторах, где есть потенциал по обелению зарплат и численности занятых при условии сохранения баланса интересов государства и бизнеса.