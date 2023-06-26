Путин подписал закон об обнулении НДС для судоремонтных заводов

Как сообщал в феврале премьер-министр Михаил Мишустин, обнуление НДС расширит возможности предприятий по инвестированию. Они смогут больше вкладывать в долгосрочные проекты, а также закупать передовое дорогостоящее оборудование, которое необходимо для обслуживания современных высокотехнологичных судов и морской техники, пояснил тогда премьер. В Минфине тогда говорили «Ведомостям», что судоремонтные предприятия при заключении инвестсоглашений смогут применять налоговые вычеты по НДС на момент принятия товаров и услуг к учету, а не после принятия заказчиком выполненных работ, что позволит сохранить больше средств в обороте компаний.