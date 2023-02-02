Правительство одобрило обнуление НДС для судоремонтных заводов

Нулевой НДС сейчас действует на обслуживание морских судов, судов внутреннего плавания и судов смешанного плавания («река – море») в период стоянки в портах, по лоцманской проводке, а также на услуги по классификации и освидетельствованию судов / Владимир Смирнов / ТАСС