Правительство одобрило обнуление НДС для судоремонтных заводов

Правительство одобрило обнуление НДС для судоремонтных заводовНо для этого они должны вкладывать в развитие от 20% выручки следующие семь лет
Правительство одобрило введение нулевой ставки НДС для судоремонтных заводов и подготовило соответствующие поправки в Налоговый кодекс, заявил 1 февраля 2023 г. премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Льготу смогут получить те предприятия, которые будут направлять на собственное развитие не менее 20% выручки на протяжении семи лет, пояснил премьер.
Такое обязательство будет закреплено в соглашениях с Минфином и Минпромторгом, которые будут заключать предприятия для получения льготы, пояснил Минфин в своем Telegram-канале. Это ведомство и разрабатывало данный законопроект.
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