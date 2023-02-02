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Правительство одобрило обнуление НДС для судоремонтных заводов

Но для этого они должны вкладывать в развитие от 20% выручки следующие семь лет
Арина Литова
Нулевой НДС сейчас действует на обслуживание морских судов, судов внутреннего плавания и судов смешанного плавания («река – море») в период стоянки в портах, по лоцманской проводке, а также на услуги по классификации и освидетельствованию судов / Владимир Смирнов / ТАСС

Правительство одобрило введение нулевой ставки НДС для судоремонтных заводов и подготовило соответствующие поправки в Налоговый кодекс, заявил 1 февраля 2023 г. премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Льготу смогут получить те предприятия, которые будут направлять на собственное развитие не менее 20% выручки на протяжении семи лет, пояснил премьер.

Такое обязательство будет закреплено в соглашениях с Минфином и Минпромторгом, которые будут заключать предприятия для получения льготы, пояснил Минфин в своем Telegram-канале. Это ведомство и разрабатывало данный законопроект.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных