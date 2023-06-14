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Финансы

Минфин готов расширить «ресторанный» режим с нулевым НДС на новые отрасли

В ведомстве рассматривают его распространение на охранные предприятия и торговлю непищевыми товарами
Евгения Фомина
Семен Лиходеев / ТАСС

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов подвел предварительные итоги проекта по освобождению организаций общепита от уплаты НДС, запущенного с 2022 г. 

Положительный бюджетный эффект от реализации режима мягкого перехода с упрощенной (УСН) на общую систему налогообложения (ОСН) составил 2,5 млрд руб. в 2022 г., сообщил он на сессии ПМЭФ-2023 «Налоговое законодательство: мифы и реальность». 

«Выпадение» поступлений по НДС и страховым взносам полностью перекрыто обелением заработной платы и росту занятости сектора общепита, пояснил замминистра. 

«Мы фиксируем по ОКВЭДу общепита прирост среднеквартальной выручки в сравнении с теми организациями, которые не участвуют в пилоте. Также мы видим рост заработной платы на 30%, в то время как в среднем по ОКВЭДу это 20%. Более того, мы видим прирост численности работников в тех организациях, которые участвуют в этом пилотном проекте», - заявил Сазанов.

Минфин готов тиражировать положительный опыт на другие сектора экономики. Прежде всего, в тех секторах, где есть потенциал по обелению зарплат и численности занятых при условии сохранения баланса интересов государства и бизнеса. 

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Но для этого они должны вкладывать в развитие от 20% выручки следующие семь лет

Согласно представленной им презентации, в ведомстве рассматривают распространение режима, например, на такие отрасли, как деятельность охранных служб и розничная торговля непищевыми товарами. Налоговая нагрузка первой сферы на УСН, в том числе на малый бизнес, составляет 6,7%. После перехода на общую систему она повышается до 19%. Для розничной торговли непищевыми товарами показатели составляют соответственно 3% и 5,3%. 

С 1 января 2022 г. власти освободили от уплаты НДС услуги общественного питания в ресторанах, кафе, столовых и т. д., а также их выездное обслуживание. Для применения льготы налогоплательщик за предшествующий календарный год должен соблюсти ряд условий: сумма его доходов не может превышать 2 млрд руб., доля выручки от профильной деятельности должна быть не менее 70%, а среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений должен быть не ниже размера среднемесячной зарплаты по деятельности предприятий общественного питания в соответствующем субъекте (последнее условие распространяется на правоотношения с 1 января 2024 г.).

Указанная льгота не распространяется на продукцию общественного питания, которая реализуется отделами кулинарии в розничной торговле, а также организациями и ИП, осуществляющими заготовочную и иную аналогичную деятельность.

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Ранее с инициативой распространить эксперимент по обнулению НДС на сферы, где расходы бизнеса сильно зависят от численности персонала – так называемые человекоемкие отрасли (например, на охранную деятельность), выступало объединение «Опора России», писали «Ведомости». По оценкам «Опоры», в ресторанной отрасли благодаря льготе фонд оплаты труда вырос в 1,5 раза, выплаты по страховым взносам – в 1,4 раза, занятость увеличилась в 1,3 раза.

Сейчас бизнес, построенный на труде большого количества людей, дробится и работает в качестве малых предприятий, чтобы не платить НДС, говорил «Ведомостям» член генерального совета «Деловой России» Сергей Гебель. Для бизнеса это тоже выгодно, так как «обеление» стимулирует его развитие, подчеркивал он.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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