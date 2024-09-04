Центробанк повысил курс доллара на 5 сентября до 88,9 рубля

В начале августа «Ведомости» со ссылкой на проект ЦБ писали, что регулятор обновит порядок установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Банк России планирует ввести дополнительный критерий концентрации для обеспечения репрезентативности расчета. Кроме того, в проекте уточняется порядок расчета курсов валют на основе кросс-курсов.