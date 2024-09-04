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Центробанк повысил курс доллара на 5 сентября до 88,9 рубля

Ведомости

Официальный курс доллара на 5 сентября вырастет на 32 коп. и составит 88,928 руб., а евро – на 26 коп. до 98,072 руб., следует из данных на сайте Банка России.

Курс юаня вырос на 40 коп. до 12,5086 руб.

По данным на 4 сентября курс доллара составляет 88,611 руб., курс евро – 97,812 руб., курс юаня – 12,110 руб.

В начале августа «Ведомости» со ссылкой на проект ЦБ писали, что регулятор обновит порядок установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Банк России планирует ввести дополнительный критерий концентрации для обеспечения репрезентативности расчета. Кроме того, в проекте уточняется порядок расчета курсов валют на основе кросс-курсов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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