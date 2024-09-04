Центробанк повысил курс доллара на 5 сентября до 88,9 рубля
Официальный курс доллара на 5 сентября вырастет на 32 коп. и составит 88,928 руб., а евро – на 26 коп. до 98,072 руб., следует из данных на сайте Банка России.
Курс юаня вырос на 40 коп. до 12,5086 руб.
По данным на 4 сентября курс доллара составляет 88,611 руб., курс евро – 97,812 руб., курс юаня – 12,110 руб.
В начале августа «Ведомости» со ссылкой на проект ЦБ писали, что регулятор обновит порядок установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Банк России планирует ввести дополнительный критерий концентрации для обеспечения репрезентативности расчета. Кроме того, в проекте уточняется порядок расчета курсов валют на основе кросс-курсов.