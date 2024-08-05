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ЦБ РФ обновит методику расчета официальных курсов валют

Ведомости

Банк России обновит порядок установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Соответствующий проект регулятор опубликовал на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Для того, чтобы обеспечить репрезентативность расчета, ЦБ намерен ввести дополнительный критерий концентрации. В проекте также уточняется порядок расчета курсов валют на основе кросс-курсов.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что будут учитываться данные о сделках, заключенных не менее чем тремя разными парами кредитных организаций. Указывается обязательное условие – на одну кредитную организацию приходится не более 75% от общего объема соответствующих сделок в иностранной валюте.

В июне США ввели санкции против Национального расчетного депозитария, Национального клирингового центра и Мосбиржи. После этого биржа прекратила торги долларами и евро, а 27 июня НКЦ вернул участникам торгов и их клиентам доллары США и евро. Согласно информации ЦБ, курс этих валют устанавливается на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15.30 мск.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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