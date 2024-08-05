ЦБ РФ обновит методику расчета официальных курсов валют

В июне США ввели санкции против Национального расчетного депозитария, Национального клирингового центра и Мосбиржи. После этого биржа прекратила торги долларами и евро, а 27 июня НКЦ вернул участникам торгов и их клиентам доллары США и евро. Согласно информации ЦБ, курс этих валют устанавливается на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15.30 мск.