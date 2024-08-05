ЦБ РФ обновит методику расчета официальных курсов валют
Банк России обновит порядок установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Соответствующий проект регулятор опубликовал на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Для того, чтобы обеспечить репрезентативность расчета, ЦБ намерен ввести дополнительный критерий концентрации. В проекте также уточняется порядок расчета курсов валют на основе кросс-курсов.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что будут учитываться данные о сделках, заключенных не менее чем тремя разными парами кредитных организаций. Указывается обязательное условие – на одну кредитную организацию приходится не более 75% от общего объема соответствующих сделок в иностранной валюте.
В июне США ввели санкции против Национального расчетного депозитария, Национального клирингового центра и Мосбиржи. После этого биржа прекратила торги долларами и евро, а 27 июня НКЦ вернул участникам торгов и их клиентам доллары США и евро. Согласно информации ЦБ, курс этих валют устанавливается на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15.30 мск.