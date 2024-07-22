ЦБ раскрыл систему расчета курса доллара и евро после санкций против Мосбиржи

При этом ЦБ не стал включать в расчеты весь массив данных от кредитных организаций. Регулятор решил отсечь крайние значения курса, выбивающиеся из среднего диапазона. В частности, согласно формуле, нижние и верхние значения сделок с долларом и евро учитываться не будут. Экстремальными курсами ЦБ предлагает считать нижний 25%-ный персентиль за вычетом разницы между максимальными и минимальными значениями, умноженной на коэффициент 1,5. То есть если нижний 25%-ный курс составит 90 руб./долл., а верхний 75% – 95, то минимально учитываемой границей будет считаться 82,5 руб./долл., пояснил аналитик одного из крупных банков. Как пояснил «Ведомостям» близкий к одному из крупнейших банков собеседник, такой механизм требуется для снижения рисков манипуляций – например, в случае, если два или более игроков проведут между собой сделку такого размера, которая принципиально повлияет на официальный курс.