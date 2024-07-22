ЦБ раскрыл систему расчета курса доллара и евро после санкций против Мосбиржи

ЦБ раскрыл систему расчета курса доллара и евро после санкций против МосбиржиБанк России будет отсекать сделки с высоким отклонением от средних значений
Банк России разъяснил, как будет рассчитывать курсы валют после санкций против Московской биржи. «Ведомости» ознакомились с представленной ЦБ методологией. Согласно документу, курс доллара и евро будет устанавливаться на основе информации о внебиржевых сделках между банками, заключенных в течение дня до 15:30 мск.
При этом ЦБ не стал включать в расчеты весь массив данных от кредитных организаций. Регулятор решил отсечь крайние значения курса, выбивающиеся из среднего диапазона. В частности, согласно формуле, нижние и верхние значения сделок с долларом и евро учитываться не будут. Экстремальными курсами ЦБ предлагает считать нижний 25%-ный персентиль за вычетом разницы между максимальными и минимальными значениями, умноженной на коэффициент 1,5. То есть если нижний 25%-ный курс составит 90 руб./долл., а верхний 75% – 95, то минимально учитываемой границей будет считаться 82,5 руб./долл., пояснил аналитик одного из крупных банков. Как пояснил «Ведомостям» близкий к одному из крупнейших банков собеседник, такой механизм требуется для снижения рисков манипуляций – например, в случае, если два или более игроков проведут между собой сделку такого размера, которая принципиально повлияет на официальный курс.
После отбора значений из среднего диапазона Банк России проведет их «взвешивание» – уже с учетом величины транзакции. Из этого принципа следует, что сделки большего размера будут сильнее влиять на официальный курс, чем более мелкие.
Еще один важный нюанс – моделирование Банком России стрессового с точки зрения курсообразования сценария. ЦБ допускает, что в валютном рынке могут принимать участие крайне малое число банков – менее трех. Если сделки заключаются, например, между двумя игроками, то в расчете будут учитываться результаты не только текущего, но и предыдущего дня – по алгоритму, в целом аналогичном базовому. То есть результаты сделок будут взвешиваться по объему за два дня. По словам источника «Ведомостей», такой сценарий маловероятен, но из методологических соображений его следует описать.
Стоимость других валют, кроме юаня, который рассчитывается на основе биржевых торгов, будет устанавливаться исходя из их отношения к официальному курсу доллара Банка России, то есть с помощью пересчета через кросс-курс. Для проведения этой операции ЦБ планирует брать данные об официальных курсах нацвалют, которые публикуют центробанки других стран.
«Ведомости» направили запрос представителю Банка России.
12 июня США ввели блокирующие санкции против Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД). Теперь граждане и компании не могут покупать и продавать доллары США и евро на бирже, но могут продолжать проводить сделки через российские банки. «Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах остаются сохранными», – отмечал ЦБ в комментарии к новым ограничениям.
Ранее Банк России при расчете официального курса доллара и евро ориентировался на результаты торгов на Мосбирже. Теперь регулятор устанавливает значения исходя из информации на внебиржевом рынке.
«Курс остается единым и рыночным, лишь изменяется круг данных для его расчета», – подчеркивал ЦБ. И международный валютный рынок, и внутренние валютные рынки большинства стран мира являются именно внебиржевыми, пояснял Банк России. Биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости национальной валюты, свободного обращения иностранной валюты и рыночного курсообразования, обращал он внимание.
«Курс рубля к ключевым валютам определяется балансом спроса и предложения валюты, полученной от внешнеторговой деятельности, и не зависит от торговой площадки, на которой заключаются сделки», – говорилось в релизе.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос об увеличении спреда по курсам валют, подчеркивала, что ЦБ учитывает все риски курсообразования после санкций, которые привели к прекращению торгов долларом и евро на Мосбирже.
Она признала, что колебания курса в течение дня увеличились и по разным внебиржевым сделкам могут быть разные курсы. «Конечно, некоторая фрагментация появилась, потому что у нас по долларам и евро ушли сделки во внебиржевую торговлю. Но то, как мы устанавливаем официальный курс и учитываем все эти сделки, вот такую фрагментацию и ее риски должно снижать. Будем внимательно следить за ситуацией на валютном рынке», – объясняла Набиуллина.
Курсов недружественных валют в России сейчас несколько: наличный, межбанковский, условно биржевой, который можно вывести из деривативов или через продолжающий торговаться юань, а также офшорный, доступный для имеющих зарубежные счета организаций, говорил в конце июня «Ведомостям» главный экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин. Межбанковский курс также бывает разный: он зависит от того, кому его выставляют кредитные организации – розничным или корпоративным клиентам, уточнял он. При прочих равных все эти курсы должны двигаться сонаправленно, но в моменте расхождения между ними сейчас могут быть существенными, констатирует эксперт.