Зачем кабмин снизил порог репатриации валюты и что будет с курсом

Правительство второй раз за месяц смягчило требования к возврату валютной выручки для крупнейших экспортеров. Порог зачисления валюты на счета в уполномоченных банках теперь составит 40%, следует из сообщения на сайте кабмина, опубликованного 13 июля. «Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности», – пояснило правительство. 21 июня было объявлено о снижении порога с 80 до 60%.