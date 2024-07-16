Зачем кабмин снизил порог репатриации валюты и что будет с курсом

Зачем кабмин снизил порог репатриации валюты и что будет с курсомВ Минфине допустили дальнейшее смягчение норматива
Менее чем через месяц после первого смягчения требований к репатриации валютной выручки правительство пошло на новое понижение порога зачисления валюты для крупных экспортеров. Решение кабмина не окажет негативного воздействия на рубль, а, напротив, поможет снизить его волатильность, считают эксперты
Правительство второй раз за месяц смягчило требования к возврату валютной выручки для крупнейших экспортеров. Порог зачисления валюты на счета в уполномоченных банках теперь составит 40%, следует из сообщения на сайте кабмина, опубликованного 13 июля. «Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности», – пояснило правительство. 21 июня было объявлено о снижении порога с 80 до 60%.