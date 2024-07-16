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Зачем кабмин снизил порог репатриации валюты и что будет с курсом

В Минфине допустили дальнейшее смягчение норматива
Дарья Мосолкина
Андрей Гордеев / Ведомости

Менее чем через месяц после первого смягчения требований к репатриации валютной выручки правительство пошло на новое понижение порога зачисления валюты для крупных экспортеров. Решение кабмина не окажет негативного воздействия на рубль, а, напротив, поможет снизить его волатильность, считают эксперты

Правительство второй раз за месяц смягчило требования к возврату валютной выручки для крупнейших экспортеров. Порог зачисления валюты на счета в уполномоченных банках теперь составит 40%, следует из сообщения на сайте кабмина, опубликованного 13 июля. «Решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности», – пояснило правительство. 21 июня было объявлено о снижении порога с 80 до 60%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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