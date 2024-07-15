ЦБ перестанет публиковать ежедневную статистику внебиржевого валютного рынка

На 2,01% снизился в понедельник индекс Мосбиржи

Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 15 июля, снизился на 2,01% до 2913,48 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС уменьшился на 2,08% до 1045,25 пункта.

Курс юаня на Московской бирже за это время вырос на 0,97% (11 коп.) до 12,08 руб./юань. Курс доллара США Банк России установил на отметке 87,81 руб./$ (+7 коп.) на основе данных банков на внебиржевом рынке, а официальный курс евро составил 95,78 руб./евро (+2 коп.).

Лидерами роста в понедельник стали бумаги Globaltrans (+2,22%). В аутсайдерах оказались бумаги ВТБ (-7,02%), UC Rusal (-5,34%), «Магнита» (-5,29%), «Роснефти» (-4,76%) и Ozon (-4,7%).

Цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent в понедельник снизилась на 0,14% до $84,9/барр. Сентябрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 0,3% до $80,8/барр.

Российский рынок акций в понедельник после старта в небольшом плюсе опустился в красную зону. Индекс Мосбиржи предпринимал коррекционные попытки роста, но продажи преобладали, несмотря на слабость рубля, констатирует инвестиционный стратег БКС Александр Бахтин. Дивидендные отсечки и ожидания повышения ключевой ставки сдерживают динамику восстановления бенчмарка.

Среди локальных факторов давления на рынок в БКС отмечают спад котировок сырьевых товаров на фоне слабых макроданных Китая. Рост ВВП страны во II квартале замедлился до 4,7% год к году (г/г) после 5,3% в январе – марте, при том что аналитики ждали подъема на 5,1%. Вместе с тем промышленное производство в КНР выросло в июне на 5,3% г/г, что выше прогнозных 4,9%.

Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на вторник – 2900–3000 пунктов, по биржевому курсу юаня – 11,9–12,2 руб./юань, по курсу доллара – 88–90 руб./$.

Предложение инвалют снижается из-за сокращения ежедневных интервенций и смягчения порога возврата экспортной выручки, а восстановление импорта стимулирует спрос на иностранные деньги, рассуждает Бахтин. Баланс смещается не в пользу рубля, но уже с этой недели экспортеры могут начать продавать дополнительные объемы валюты, готовясь к налоговому периоду, что может сдерживать ослабление рубля.