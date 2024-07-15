ЦБ перестанет публиковать ежедневную статистику внебиржевого валютного рынка

ЦБ перестанет публиковать ежедневную статистику внебиржевого валютного рынкаЭто нужно, чтобы обезопасить партнеров России от западных санкций, считают эксперты
Банк России «в целях ограничения санкционного влияния» приостанавливает публикацию ежедневной статистики внебиржевого валютного рынка – объемы торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанные на основе внебиржевых торгов с расчетами «завтра», сообщается на сайте ЦБ.
Ежедневную статистику регулятор начал раскрывать не так давно – с середины апреля этого года в дополнение к ежемесячным данным о финансовых рынках. Сейчас страница на сайте, где Банк России раскрывал ежедневные данные, недоступна.
С 13 июня именно на основе ежедневных межбанковских внебиржевых операций Банк России устанавливает официальное значение курса доллара и евро. Это произошло после того, как 12 июня США ввели санкции против компаний группы Мосбиржи и площадка остановила торги «токсичными» валютами, а также гонконгским долларом.
Открытая информация по объемам внебиржевого рынка, вероятно, позволит Западу проследить обороты торгов на нем и вычислить банки и других участников рынка, которые продолжают работать в России и использовать доллары, евро и юани, предполагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев: эти участники рынка рискуют попасть под новые западные санкции. Чтобы обезопасить партнеров России, ЦБ, вероятно, и приостанавливает публикацию статистики внебиржевого валютного рынка, говорит экономист. Собеседник «Ведомостей» в крупном банке также не видит никакой другой причины для закрытия статистики, кроме снижения риска дальнейших санкций.
Рынок ориентировался на объемы торгов на внебиржевом рынке, чтобы, например, понять, насколько репрезентативным является курс рубля по отношению к доллару и евро (а потенциально и к юаню), который ЦБ устанавливает по данным с внебиржевого рынка, объясняет Васильев. Биржевой рынок торговли валютой был удобным для всех своей прозрачностью, минимальными издержками, низким спредом между ценой продажи и ценой покупки. Теперь непрозрачность валютного рынка растет, но в Совкомбанке полагают, что эти условия необходимы для продолжения работы внешнеторговых операций на фоне усиления западного санкционного давления.
Васильев также не исключает, что прекращение публикации ежедневных внебиржевых объемов торгов может быть не единственным шагом в отношении закрытия информации валютного рынка. По-прежнему сохраняется неопределенность относительно торговли валютами на Мосбирже в условиях рисков вторичных санкций, объясняет эксперт: объемы торговли биржевым юанем снизились после санкций 12 июня. Ряд участников рынка из дружественных стран заняли выжидательную позицию. Американский OFAC (подразделение минфина по соблюдению санкционного законодательства) выдал лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ на срок до 13 августа. Поэтому на рынке сохраняются опасения в отношении того, что будет после этой даты, отмечает Васильев.
Насколько важно это решение ЦБ, зависит от текущей экономической и политической ситуации, считает аналитик «Цифра брокер» Полина Щукина. В условиях санкционного давления и экономической нестабильности, оно может быть важным шагом для защиты внутреннего рынка и обеспечения финансовой стабильности. Но, с другой стороны, ограничение доступа к информации может снизить прозрачность рынка и доверие к финансовой системе, что также имеет свои риски, резюмирует эксперт.
15 июля курс доллара США Банк России установил на отметке 87,81 руб./$ (+7 коп.) на основе данных банков на внебиржевом рынке, а официальный курс евро составил 95,78 руб./евро (+2 руб.). Сейчас ЦБ анализирует сделки на внебиржевом рынке и качество отчетов о них со стороны банков, говорится в одном из последних обзоров регулятора. На текущий момент сделки осуществляются на рыночных условиях, а количество уникальных участников и обороты постепенно возрастают, отмечается в документе.
После санкций на Мосбиржу объем торгов внебиржевого валютного рынка изменился незначительно, сократившись с 13,1 трлн руб. в мае до 13 трлн руб. в июне, в основном за счет календарного фактора (в июне – 19 рабочих дней, в мае – 20 дней), говорится в обзоре Банка России. Но доля внебиржевого валютного рынка в общем объеме торгов резко возросла – с 58,1% в мае до 67,3% в июне.
Оборот торгов токсичными валютами остался на прежнем уровне: в июне – 7 трлн руб., тогда как среднемесячный показатель с начала года – 6,97 трлн руб. На юань в структуре внебиржевого рынка приходится до 40%, остальное занимают токсичные доллары и евро.
Среднедневной объем биржевых торгов валютного рынка сократился после введения санкций на 32,7%, с 418 млрд руб. в первой половине июня до 282 млрд руб. во второй. Совокупный месячный объем биржевых торгов валютой в июне упал на 33,3% относительно мая до 6,3 трлн руб.
На 2,01% снизился в понедельник индекс Мосбиржи
Главный бенчмарк российского фондового рынка по итогам основной сессии в понедельник, 15 июля, снизился на 2,01% до 2913,48 пункта. Его долларовый аналог индекс РТС уменьшился на 2,08% до 1045,25 пункта.
Курс юаня на Московской бирже за это время вырос на 0,97% (11 коп.) до 12,08 руб./юань. Курс доллара США Банк России установил на отметке 87,81 руб./$ (+7 коп.) на основе данных банков на внебиржевом рынке, а официальный курс евро составил 95,78 руб./евро (+2 коп.).
Лидерами роста в понедельник стали бумаги Globaltrans (+2,22%). В аутсайдерах оказались бумаги ВТБ (-7,02%), UC Rusal (-5,34%), «Магнита» (-5,29%), «Роснефти» (-4,76%) и Ozon (-4,7%).
Цена сентябрьского фьючерса на нефть марки Brent в понедельник снизилась на 0,14% до $84,9/барр. Сентябрьский фьючерс на нефть WTI подешевел на 0,3% до $80,8/барр.
Российский рынок акций в понедельник после старта в небольшом плюсе опустился в красную зону. Индекс Мосбиржи предпринимал коррекционные попытки роста, но продажи преобладали, несмотря на слабость рубля, констатирует инвестиционный стратег БКС Александр Бахтин. Дивидендные отсечки и ожидания повышения ключевой ставки сдерживают динамику восстановления бенчмарка.
Среди локальных факторов давления на рынок в БКС отмечают спад котировок сырьевых товаров на фоне слабых макроданных Китая. Рост ВВП страны во II квартале замедлился до 4,7% год к году (г/г) после 5,3% в январе – марте, при том что аналитики ждали подъема на 5,1%. Вместе с тем промышленное производство в КНР выросло в июне на 5,3% г/г, что выше прогнозных 4,9%.
Прогноз БКС по индексу Мосбиржи на вторник – 2900–3000 пунктов, по биржевому курсу юаня – 11,9–12,2 руб./юань, по курсу доллара – 88–90 руб./$.
Предложение инвалют снижается из-за сокращения ежедневных интервенций и смягчения порога возврата экспортной выручки, а восстановление импорта стимулирует спрос на иностранные деньги, рассуждает Бахтин. Баланс смещается не в пользу рубля, но уже с этой недели экспортеры могут начать продавать дополнительные объемы валюты, готовясь к налоговому периоду, что может сдерживать ослабление рубля.
После введения ограничений практически весь объем биржевых валютных торгов стал приходиться на юани – 99,6% всех операций. В отдельные дни объемы торгов китайской валютой на Мосбирже выросли до рекордных показателей (19 июня – 509 млрд руб., максимальный показатель до введения санкций против Мосбиржи – 446 млрд руб.).
Санкции против Мосбиржи привели к множественности курсов недружественных валют, писали ранее «Ведомости». Есть наличный, межбанковский, условно биржевой, который можно вывести из деривативов или через продолжающий торговаться юань, а также офшорный, доступный для имеющих зарубежные счета организаций, отмечал главный экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин. Межбанковский курс также бывает разный: он зависит от того, кому его выставляют кредитные организации – розничным или корпоративным клиентам, говорил он. При прочих равных все эти курсы должны двигаться сонаправленно, но в моменте расхождения между ними сейчас могут быть существенными, считает эксперт.
Но множественность курсов прежде всего означает меньшую прозрачность и рост транзакционных издержек как для экспортеров, которые продают доллары и евро, так и для тех, кто их покупает, – импортеров, граждан и компаний, отмечал Кузьмин. Также это означает повышенную волатильность курсов и все более важную роль не экономических, а регуляторных факторов в процессе их формирования.