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Чем грозит множественность курсов недружественных валют

Эксперты говорят о снижении прозрачности и росте транзакционных издержек
Артем Кульша
Евгений Разумный / Ведомости

Прекращение биржевых торгов недружественными валютами в отечественной инфраструктуре внесло неопределенность в формирование их курсов в России. Основным последствием стала потеря единого валютного рынка, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты.

Курсов недружественных валют в России сейчас несколько: наличный, межбанковский, условно биржевой, который можно вывести из деривативов или через продолжающий торговаться юань, а также офшорный, доступный для имеющих зарубежные счета организаций, перечисляет главный экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин. Межбанковский курс также бывает разный: он зависит от того, кому его выставляют кредитные организации – розничным или корпоративным клиентам, добавляет он. При прочих равных все эти курсы должны двигаться сонаправленно, но в моменте расхождения между ними сейчас могут быть существенными, констатирует эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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