Чем грозит множественность курсов недружественных валют

Курсов недружественных валют в России сейчас несколько: наличный, межбанковский, условно биржевой, который можно вывести из деривативов или через продолжающий торговаться юань, а также офшорный, доступный для имеющих зарубежные счета организаций, перечисляет главный экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин. Межбанковский курс также бывает разный: он зависит от того, кому его выставляют кредитные организации – розничным или корпоративным клиентам, добавляет он. При прочих равных все эти курсы должны двигаться сонаправленно, но в моменте расхождения между ними сейчас могут быть существенными, констатирует эксперт.