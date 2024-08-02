США разрешили операции с Мосбиржей до 12 октября

США разрешили операции с Мосбиржей до 12 октябряРешение также касается Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария
США продлили разрешение на сворачивание операций, связанных с долговыми обязательствами, акционерным капиталом или контрактами, с участием Мосбиржи, Национального клирингового центра (НКЦ) и Национального расчетного депозитария (НРД) до 12 октября 2024 г. На этот же срок пролонгировано разрешение операций по конвертации валют. Соответствующие лицензии выдало Eправление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.
США 12 июня ввели блокирующие санкции против Мосбиржи, НКЦ и НРД. Две последние компании входят в группу Мосбиржи. НРД находится под санкциями Евросоюза с лета 2022 г., но Мосбирже и НКЦ такой участи все это время удавалось избежать. Минфин США выдал лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ до 13 августа 2024 г. Аналогичный срок был установлен и для выхода из ценных бумаг Мосбиржи.
До 1 ноября, согласно лицензии OFAC, также разрешено проведение с НКЦ операций, связанных с нефтью, нефтепродуктами, газом и другими энергоносителями.
После введения санкций на Мосбирже остановились торги долларами и евро. 27 июня НКЦ вернул участникам торгов и их клиентам доллары США и евро, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Московской биржи.
Зампред Центробанка Филипп Габуния в ходе Финансового конгресса Банка России 4 июля заявил, что санкции США в отношении Московской биржи никак не влияют на процесс обмена активами между российскими и иностранными инвесторами.
В то же время введенные санкции усложнили процедуру разблокировки российских активов в бельгийском депозитарии Euroclear. В середине июля он уведомил НРД о том, что теперь для разблокировки активов, имеющих связь с юрисдикцией США, потребуется разрешение от OFAC. Это касается даже случаев, когда у инвестора уже есть разрешение казначейства Бельгии на распоряжение этими активами.
Кроме того, на фоне введения санкций НКЦ в июне резко уменьшил объем предоставленных и привлеченных межбанковских кредитов. На 1 июля чистый объем предоставленных кредитов упал на 94 млрд руб. и составил чуть меньше 20 млрд руб. Это в 5,7 раза меньше, чем месяцем ранее.