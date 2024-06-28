НКЦ вернул участникам торгов на Мосбирже заблокированные доллары и евро

«В результате проведенной НКЦ работы по разблокировке валюты участникам торгов и их клиентам возвращены все евро, а также доллары США, за исключением заблокированных на счетах в иностранных банках. Российские клиенты участников торгов получили все доллары и евро в полном объеме», – уточнили в Мосбирже.