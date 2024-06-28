НКЦ вернул участникам торгов на Мосбирже заблокированные доллары и евро
Национальный клиринговый центр (НКЦ) 27 июня вернул участникам торгов и их клиентам доллары США и евро. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе Московской биржи.
«В результате проведенной НКЦ работы по разблокировке валюты участникам торгов и их клиентам возвращены все евро, а также доллары США, за исключением заблокированных на счетах в иностранных банках. Российские клиенты участников торгов получили все доллары и евро в полном объеме», – уточнили в Мосбирже.
В пресс-службе торговой площадки отметили, что американская валюта при возвращении была конвертирована в российские рубли, Евро НКЦ частично возвращал без конвертации, частично – в рублях. Конвертация валют производилась по центральному курсу НКЦ.