Григоренко рассказал об эффекте для россиян от нацпроекта «Экономика данных»

О запуске нацпроекта «Экономика данных» заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию 29 февраля. На него будет выделено 700 млрд руб. до 2030 г. В апреле вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что при реализации нацпроекта в 10 раз должна увеличиться совокупная мощность суперкомпьютеров, используемых для задач в сфере ИИ, а переход на отечественное ПО позволит к 2030 г. получить эффект для экономики России в размере 11,2 трлн руб. Кроме того, по его оценкам, число выпускников по прикладным программам в сфере ИИ вырастет в пять раз.