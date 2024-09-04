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Григоренко рассказал об эффекте для россиян от нацпроекта «Экономика данных»

Ведомости

Реализация национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» должна обеспечить подключение к высокоскоростному интернету до 97% домохозяйств, а также уменьшить на 25% срок предоставления госуслуг. Об этом на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в ходе презентации нацпроекта рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко, сообщается на сайте правительства РФ.

Главная цель нацпроекта – это рост экономики и увеличение благосостояния граждан. Его ключевыми задачами являются обеспечение кибербезопасности и бесперебойного доступа к интернету, подготовка кадров для IT-отрасли, цифровое госуправление, развитие отечественных цифровых платформ, программного обеспечения (ПО), перспективных разработок и искусственного интеллекта, отметил Григоренко.

Среди ожидаемых эффектов от реализации нацпроекта – прирост доходов отраслей до 6% и сокращение их расходов до 45%. Планируется также, что не менее 80% российских организаций ключевых отраслей экономики будут использовать отечественное ПО. Кроме того, исполнение нацпроекта позволит подключить к высокоскоростному интернету до 97% домохозяйств и на 25% сократить срок предоставления госуслуг, сообщил вице-премьер.

О запуске нацпроекта «Экономика данных» заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию 29 февраля. На него будет выделено 700 млрд руб. до 2030 г. В апреле вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что при реализации нацпроекта в 10 раз должна увеличиться совокупная мощность суперкомпьютеров, используемых для задач в сфере ИИ, а переход на отечественное ПО позволит к 2030 г. получить эффект для экономики России в размере 11,2 трлн руб. Кроме того, по его оценкам, число выпускников по прикладным программам в сфере ИИ вырастет в пять раз.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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