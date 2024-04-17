Чернышенко: на отечественное ПО должны перейти до 80% предприятий в России

Чернышенко добавил, что переход на отечественное ПО позволит к 2030 г. получить эффект для экономики России в размере 11,2 трлн руб. Кроме того, по его оценкам, число выпускников по прикладным программам в сфере ИИ будет увеличено в пять раз. По его словам, Россия уже становится «регуляторным раем для отечественных и зарубежных компаний».