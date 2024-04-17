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Чернышенко: на отечественное ПО должны перейти до 80% предприятий в России

Ведомости

На российское программное обеспечение (ПО) в рамках национального проекта «Экономика данных» должны будут перейти до 80% предприятий в России, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии «Многополярность технологического мира будущего: роль России» в рамках конференции «Data Fusion: Эпоха больших данных».

«В новый нацпроект мы заложили такие индикаторы, как переход до 80% предприятий на использование российского ПО. Мы ожидаем, что темпы роста инвестиций в отечественные решения как минимум в два раза превысят темпы роста экономики. Наконец в 10 раз должна увеличиться совокупная мощность суперкомпьютеров, используемых для задач в сфере ИИ», – сказал он.

Чернышенко добавил, что переход на отечественное ПО позволит к 2030 г. получить эффект для экономики России в размере 11,2 трлн руб. Кроме того, по его оценкам, число выпускников по прикладным программам в сфере ИИ будет увеличено в пять раз. По его словам, Россия уже становится «регуляторным раем для отечественных и зарубежных компаний». 

Власти в рамках нацпроекта должны обеспечить переход всей государственной IT-инфраструктуры и большинства систем предприятий на отечественные решения, напомнил вице-премьер.

Президент РФ Владимир Путин объявил о запуске нацпроекта «Экономика данных» 29 февраля в ходе выступления с посланием Федеральному собранию. На его реализацию будет выделено 700 млрд руб. до 2030 г.

«Ведомости» со ссылкой на презентацию главы Минцифры Максута Шадаева в ноябре 2023 г. писали, что нацпроект может быть профинансирован в том числе за счет повышения платы за частотный спектр, введения акцизов на персональные устройства, утильcбора и штрафов экоконтроля для производителей, налога на майнинг и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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