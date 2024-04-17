Чернышенко: на отечественное ПО должны перейти до 80% предприятий в России
На российское программное обеспечение (ПО) в рамках национального проекта «Экономика данных» должны будут перейти до 80% предприятий в России, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на пленарной сессии «Многополярность технологического мира будущего: роль России» в рамках конференции «Data Fusion: Эпоха больших данных».
«В новый нацпроект мы заложили такие индикаторы, как переход до 80% предприятий на использование российского ПО. Мы ожидаем, что темпы роста инвестиций в отечественные решения как минимум в два раза превысят темпы роста экономики. Наконец в 10 раз должна увеличиться совокупная мощность суперкомпьютеров, используемых для задач в сфере ИИ», – сказал он.
Чернышенко добавил, что переход на отечественное ПО позволит к 2030 г. получить эффект для экономики России в размере 11,2 трлн руб. Кроме того, по его оценкам, число выпускников по прикладным программам в сфере ИИ будет увеличено в пять раз. По его словам, Россия уже становится «регуляторным раем для отечественных и зарубежных компаний».
Власти в рамках нацпроекта должны обеспечить переход всей государственной IT-инфраструктуры и большинства систем предприятий на отечественные решения, напомнил вице-премьер.
Президент РФ Владимир Путин объявил о запуске нацпроекта «Экономика данных» 29 февраля в ходе выступления с посланием Федеральному собранию. На его реализацию будет выделено 700 млрд руб. до 2030 г.
«Ведомости» со ссылкой на презентацию главы Минцифры Максута Шадаева в ноябре 2023 г. писали, что нацпроект может быть профинансирован в том числе за счет повышения платы за частотный спектр, введения акцизов на персональные устройства, утильcбора и штрафов экоконтроля для производителей, налога на майнинг и др.