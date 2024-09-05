Путин назвал Дальний Восток флагманом России в новой экономической реальности

Глава государства подчеркнул, что основные деловые связи, торговые маршруты и весь вектор развития все больше переориентируются на Восток и глобальный Юг. Он добавил, что дальневосточные регионы дают прямой выход на растущие перспективные рынки и помогают преодолевать барьеры.