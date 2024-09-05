Путин назвал Дальний Восток флагманом России в новой экономической реальности
Дальний Восток является флагманом России в новой глобальной экономической реальности, заявил президент страны Владимир Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Наш Дальний Восток является огромным пространством для проявления деловой инициативы для запуска сложнейших проектов и формирования целых новых отраслей. По сути, сегодня Дальний Восток без всякого преувеличения стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире, нашим флагманом», – сказал он.
Глава государства подчеркнул, что основные деловые связи, торговые маршруты и весь вектор развития все больше переориентируются на Восток и глобальный Юг. Он добавил, что дальневосточные регионы дают прямой выход на растущие перспективные рынки и помогают преодолевать барьеры.
С 3 по 6 сентября 2024 г. во Владивостоке проходит IX Восточный экономический форум. В рамках ВЭФ запланировано около 100 мероприятий. Его главная тема – «Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности». В пленарной сессии, помимо Путина, принимает участие премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим и заместитель председателя КНР Хань Чжэн.