Участники ВЭФа заключили 258 соглашений на рекордные 5,4 трлн рублей

С 3 сентября во Владивостоке проходит IX Восточный экономический форум. В рамках ВЭФа запланировано около 100 мероприятий. Его главная тема – «Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности». 5 сентября на пленарном заседании выступил президент России Владимир Путин. По его словам, в рамках проведения ВЭФа за последние три года было подписано больше 1000 соглашений на сумму свыше 10,5 трлн руб. Президент подчеркнул, по форум стал «признанной площадкой для установления прочных деловых контактов и обсуждения стратегических вопросов развития» как Дальнего Востока, так и всего Азиатско-Тихоокеанского региона.