Международные резервы РФ сократились на $1 млрд с 23 по 30 августа

11 июля 2024 г. регулятор отчитался, что резервы России увеличились на $6,7 млрд за неделю, достигнув $597,2 млрд по состоянию на 5 июля. Тогда как в течение июня объем международных резервов падал четыре недели подряд. Согласно показателю на 7 июня, он составил $602,4 млрд. В конце месяца, 28 июня, резервы были на уровне $590,5 млрд.