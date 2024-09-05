Международные резервы РФ сократились на $1 млрд с 23 по 30 августа
Международные резервы России на 30 августа составили $613,5 млрд, сократившись на $1 млрд или на 0,2% за период с 23 августа, сообщается на сайте Центробанка.
По информации регулятора, сокращение произошло вследствие разнонаправленного влияния положительной переоценки и операций со средствами Фонда национального благосостояния. Согласно статистике, с 16 по 23 августа международные резервы увеличились на $4,6 млрд. Всего, с 5 января 2024 г. резервы увеличились на $15 млрд, с $598,5 млрд до $613,5 млрд.
11 июля 2024 г. регулятор отчитался, что резервы России увеличились на $6,7 млрд за неделю, достигнув $597,2 млрд по состоянию на 5 июля. Тогда как в течение июня объем международных резервов падал четыре недели подряд. Согласно показателю на 7 июня, он составил $602,4 млрд. В конце месяца, 28 июня, резервы были на уровне $590,5 млрд.
Международные резервы находятся в распоряжении ЦБ и правительства России, они представляют собой высоколиквидные активы. Международные резервы складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, а также из специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и прочих резервных активов.