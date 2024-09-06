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Нефтегазовые доходы бюджета России выросли за восемь месяцев на 56,2%

Ведомости

С января по август 2024 г. в федеральный бюджет России поступило 7,55 трлн руб. нефтегазовых доходов, показатель вырос на 56,2% год к году. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

В ведомстве пояснили, что такой рост связан с увеличением цен на российскую нефть. В последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 15,47 трлн руб., увеличившись год к году на 27,3%. Отмечается, что такие показатели свидетельствуют о «некотором превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете». 

В общей сложности с января по август в федеральный бюджет поступило 23 трлн руб. Расходы составили 23,36 трлн руб. Исполнение федерального бюджета идет в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита, утвержденными в законе о бюджете, подчеркнули в Минфине.

По прогнозам ведомства, в сентябре ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета составит 162 млрд руб. С 6 сентября по 4 октября на покупку иностранной валюты и золота планируется направить 172,9 млрд руб., а ежедневный объем покупки валюты и золота составит 8,2 млрд руб., что в семь раз больше показателя предыдущего месяца.

На совещании по экономическим вопросам в конце августа президент РФ Владимир Путин заявил, что за полгода ВВП России увеличился на 4,6%. По словам президента, рост экономики позитивно отражается и на федеральном бюджете. Объем промышленного производства увеличился на 4,4%, в обрабатывающих отраслях динамика составила 8%. По итогам 2024 г. ожидается рост ВВП больше прошлогоднего, отметил президент на пленарной сессии ВЭФ-2024 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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