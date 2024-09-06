Нефтегазовые доходы бюджета России выросли за восемь месяцев на 56,2%

На совещании по экономическим вопросам в конце августа президент РФ Владимир Путин заявил, что за полгода ВВП России увеличился на 4,6%. По словам президента, рост экономики позитивно отражается и на федеральном бюджете. Объем промышленного производства увеличился на 4,4%, в обрабатывающих отраслях динамика составила 8%. По итогам 2024 г. ожидается рост ВВП больше прошлогоднего, отметил президент на пленарной сессии ВЭФ-2024 г.