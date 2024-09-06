Нефтегазовые доходы бюджета России выросли за восемь месяцев на 56,2%
С января по август 2024 г. в федеральный бюджет России поступило 7,55 трлн руб. нефтегазовых доходов, показатель вырос на 56,2% год к году. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.
В ведомстве пояснили, что такой рост связан с увеличением цен на российскую нефть. В последующие месяцы также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем.
Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 15,47 трлн руб., увеличившись год к году на 27,3%. Отмечается, что такие показатели свидетельствуют о «некотором превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете».
В общей сложности с января по август в федеральный бюджет поступило 23 трлн руб. Расходы составили 23,36 трлн руб. Исполнение федерального бюджета идет в соответствии с целевыми параметрами структурного дефицита, утвержденными в законе о бюджете, подчеркнули в Минфине.
По прогнозам ведомства, в сентябре ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета составит 162 млрд руб. С 6 сентября по 4 октября на покупку иностранной валюты и золота планируется направить 172,9 млрд руб., а ежедневный объем покупки валюты и золота составит 8,2 млрд руб., что в семь раз больше показателя предыдущего месяца.
На совещании по экономическим вопросам в конце августа президент РФ Владимир Путин заявил, что за полгода ВВП России увеличился на 4,6%. По словам президента, рост экономики позитивно отражается и на федеральном бюджете. Объем промышленного производства увеличился на 4,4%, в обрабатывающих отраслях динамика составила 8%. По итогам 2024 г. ожидается рост ВВП больше прошлогоднего, отметил президент на пленарной сессии ВЭФ-2024 г.