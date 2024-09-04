Минфин увеличил объем покупки валюты и золота в семь раз

Минфин увеличил объем покупки валюты и золота в семь разЕжедневный объем покупки составит 8,2 млрд рублей
С 6 сентября по 4 октября Минфин намерен направить на покупку иностранной валюты и золота 172,9 млрд руб., а ежедневный объем покупки валюты и золота составит 8,2 млрд руб., что в семь раз больше показателя предыдущего месяца. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала министерства.
В сентябре ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федбюджета составит 162 млрд руб.
Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема по итогам августа составило 10,9 млрд руб.
С 7 августа по 5 сентября Минфин направил на покупку валюты и золота 24,65 млрд руб., а ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составил 1,12 млрд руб., что в пять раз ниже показателя, действующего в период с 5 июля по 6 августа (5,4 млрд руб.)