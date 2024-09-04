Минфин увеличил объем покупки валюты и золота в семь раз

С 6 сентября по 4 октября Минфин намерен направить на покупку иностранной валюты и золота 172,9 млрд руб., а ежедневный объем покупки валюты и золота составит 8,2 млрд руб., что в семь раз больше показателя предыдущего месяца. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала министерства.