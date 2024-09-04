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Минфин увеличил объем покупки валюты и золота в семь раз

Ежедневный объем покупки составит 8,2 млрд рублей
Ведомости

С 6 сентября по 4 октября Минфин намерен направить на покупку иностранной валюты и золота 172,9 млрд руб., а ежедневный объем покупки валюты и золота составит 8,2 млрд руб., что в семь раз больше показателя предыдущего месяца. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала министерства.

В сентябре ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федбюджета составит 162 млрд руб.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема по итогам августа составило 10,9 млрд руб.

С 7 августа по 5 сентября Минфин направил на покупку валюты и золота 24,65 млрд руб., а ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составил 1,12 млрд руб., что в пять раз ниже показателя, действующего в период с 5 июля по 6 августа (5,4 млрд руб.)

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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