Минфин снизит покупку валюты и золота почти в пять раз
Министерство финансов России 7 августа по 5 сентября 2024 г. направит на покупку иностранной валюты и золота по бюджетному правилу 24,65 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 1,12 млрд руб. В период с 5 июля по 6 августа Минфин выделял на эти цели 5,4 млрд руб. в день.
По прогнозу министерства, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в августе этого года в размере 166,72 млрд руб. По итогам июля отклонение полученных нефтегазовых доходов от их ожидаемого месячного объема составило 142,07 млрд руб.
3 июля Минфин сообщил, что ожидает, что в июле 2024 г. дополнительные нефтегазовые доходы составят 145,3 млрд руб.
Минфин получает дополнительные нефтегазовые доходы, которые по бюджетному правилу должны направляться на покупку юаней или золота. Агентом этих операций выступает Центробанк.