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Минфин снизит покупку валюты и золота почти в пять раз

Ведомости

Министерство финансов России 7 августа по 5 сентября 2024 г. направит на покупку иностранной валюты и золота по бюджетному правилу 24,65 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 1,12 млрд руб. В период с 5 июля по 6 августа Минфин выделял на эти цели 5,4 млрд руб. в день.

По прогнозу министерства, ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в августе этого года в размере 166,72 млрд руб. По итогам июля отклонение полученных нефтегазовых доходов от их ожидаемого месячного объема составило 142,07 млрд руб.

3 июля Минфин сообщил, что ожидает, что в июле 2024 г. дополнительные нефтегазовые доходы составят 145,3 млрд руб.

Минфин получает дополнительные нефтегазовые доходы, которые по бюджетному правилу должны направляться на покупку юаней или золота. Агентом этих операций выступает Центробанк.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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