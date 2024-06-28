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Эксперты оценили влияние на курс рубля от сокращения продаж валюты Банком России

ЦБ объявил о снижении операций с юанем в рамках зеркалирования инвестиций из ФНБ
Екатерина Литова
Яков Тимаков
Ярослав Чингаев для Ведомостей

Банк России во втором полугодии почти на 30% снизит объем реализации юаней в ходе зеркалирования расходов из фонда национального благосостояния (ФНБ). Ежедневная сумма продаж составит 8,4 млрд в рублевом эквиваленте против 11,8 млрд руб. в первом полугодии. Но окончательное значение операций с деньгами ФНБ будет определяться как сальдо двух величин: размера регулярных сделок Минфина с валютой в рамках бюджетного правила и объема непосредственно зеркалирования расходов, главным образом инвестиционных, из ФНБ.

Сейчас Минфин получает дополнительные нефтегазовые доходы, которые по бюджетному правилу должны направляться на покупку юаней или золота. Агентом этих операций также выступает Центробанк. Как ранее анонсировало ведомство, с 7 июня по 4 июля покупки для ФНБ должны составить 71,1 млрд руб., или 3,7 млрд руб. ежедневно. С учетом этого, а также последних корректировок в размере инвестиций, с 1 по 4 июля операции с ФНБ будут предполагать продажи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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