Эксперты оценили влияние на курс рубля от сокращения продаж валюты Банком России

Эксперты оценили влияние на курс рубля от сокращения продаж валюты Банком РоссииЦБ объявил о снижении операций с юанем в рамках зеркалирования инвестиций из ФНБ
Банк России во втором полугодии почти на 30% снизит объем реализации юаней в ходе зеркалирования расходов из фонда национального благосостояния (ФНБ). Ежедневная сумма продаж составит 8,4 млрд в рублевом эквиваленте против 11,8 млрд руб. в первом полугодии. Но окончательное значение операций с деньгами ФНБ будет определяться как сальдо двух величин: размера регулярных сделок Минфина с валютой в рамках бюджетного правила и объема непосредственно зеркалирования расходов, главным образом инвестиционных, из ФНБ.
Сейчас Минфин получает дополнительные нефтегазовые доходы, которые по бюджетному правилу должны направляться на покупку юаней или золота. Агентом этих операций также выступает Центробанк. Как ранее анонсировало ведомство, с 7 июня по 4 июля покупки для ФНБ должны составить 71,1 млрд руб., или 3,7 млрд руб. ежедневно. С учетом этого, а также последних корректировок в размере инвестиций, с 1 по 4 июля операции с ФНБ будут предполагать продажи.