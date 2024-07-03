Российский Минфин увеличит объем покупки иностранной валюты
Министерство финансов России с 5 июля нарастит ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота до 5,4 млрд руб. в день, сообщили в Telegram-канале ведомства.
Объем покупок вырастет почти в 1,5 раза по сравнению с периодом с 7 июня по 4 июля, за месяц (с 5 июля по 6 августа) на эти цели будет направлено 123,8 млрд руб.
В Минфине ожидают, что в июле 2024 г. дополнительные нефтегазовые доходы составят 145,3 млрд руб., тогда как в июне этот показатель был на 21,5 млрд руб. меньше, чем ожидалось, сообщили в министерстве.
Минфин получает дополнительные нефтегазовые доходы, которые по бюджетному правилу должны направляться на покупку юаней или золота. Агентом этих операций выступает Центробанк.
Как ранее анонсировало ведомство, с 7 июня по 4 июля покупки для ФНБ должны составить 71,1 млрд руб., или 3,7 млрд руб. ежедневно. С учетом этого, а также последних корректировок в размере инвестиций, с 1 по 4 июля операции с ФНБ будут предполагать продажи.