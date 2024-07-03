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Российский Минфин увеличит объем покупки иностранной валюты

Ведомости

Министерство финансов России с 5 июля нарастит ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота до 5,4 млрд руб. в день, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Объем покупок вырастет почти в 1,5 раза по сравнению с периодом с 7 июня по 4 июля, за месяц (с 5 июля по 6 августа) на эти цели будет направлено 123,8 млрд руб.

В Минфине ожидают, что в июле 2024 г. дополнительные нефтегазовые доходы составят 145,3 млрд руб., тогда как в июне этот показатель был на 21,5 млрд руб. меньше, чем ожидалось, сообщили в министерстве.

Минфин получает дополнительные нефтегазовые доходы, которые по бюджетному правилу должны направляться на покупку юаней или золота. Агентом этих операций выступает Центробанк.

Как ранее анонсировало ведомство, с 7 июня по 4 июля покупки для ФНБ должны составить 71,1 млрд руб., или 3,7 млрд руб. ежедневно. С учетом этого, а также последних корректировок в размере инвестиций, с 1 по 4 июля операции с ФНБ будут предполагать продажи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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