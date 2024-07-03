Российский Минфин увеличит объем покупки иностранной валюты

Как ранее анонсировало ведомство, с 7 июня по 4 июля покупки для ФНБ должны составить 71,1 млрд руб., или 3,7 млрд руб. ежедневно. С учетом этого, а также последних корректировок в размере инвестиций, с 1 по 4 июля операции с ФНБ будут предполагать продажи.