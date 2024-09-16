Хуснуллин заявил о нехватке 200 000 специалистов в строительной отрасли
На сегодняшний день строительной отрасли России требуется порядка 200 000 специалистов, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на пленарной сессии международного научно-практического симпозиума «Будущее строительной отрасли: вызовы и перспективы развития».
«По нашим оценкам, около 200 000 человек сегодня не хватает строительной отрасли. Для решения вопроса мы занимаемся подготовкой кадров и внедрением новых технологий», – сказал Хуснуллин (цитата по «Интерфаксу»).
Вице-премьер добавил, что в число ключевых вопросов в решении проблемы дефицита кадров входит тема повышения производительности труда. Стоит задача нарастить производительность на 22% в ближайшие годы.
12 сентября «Ведомости» со ссылкой на соответствующий доклад экспертов Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ писали, что наибольшая кадровая уязвимость наблюдается в сфере пассажирского транспорта, строительных компаниях, в сфере услуг, а также в организациях по перевозке грузов автотранспортом.