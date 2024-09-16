Хуснуллин заявил о нехватке 200 000 специалистов в строительной отрасли

12 сентября «Ведомости» со ссылкой на соответствующий доклад экспертов Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ писали, что наибольшая кадровая уязвимость наблюдается в сфере пассажирского транспорта, строительных компаниях, в сфере услуг, а также в организациях по перевозке грузов автотранспортом.