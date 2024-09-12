Эксперты назвали самые уязвимые из-за дефицита кадров отрасли

Эксперты назвали самые уязвимые из-за дефицита кадров отраслиЗначительное ухудшение произошло в сфере электроэнергетики и строительства
Наибольшая кадровая уязвимость (отражает уровень дефицита квалифицированных кадров) наблюдается в сфере пассажирского транспорта, организациях розничной торговли, строительных компаниях, в сфере услуг, а также в организациях по перевозке грузов автотранспортом. К такому выводу пришли эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ в докладе «Рынок труда отдельных отраслей экономики России: текущая ситуация и ожидаемый фокус перемен» на основе данных за январь – март. Исследование охватило отрасли, где трудятся синие воротнички, так как в них занята половина всех работников корпоративного сектора экономики, говорится в исследовании.
Аналитики ИСИЭЗ НИУ ВШЭ на основе конъюнктурных обследований Росстата (более 20 000 респондентов) составляют индекс кадровой уязвимости (ИКУ). Этот показатель рассчитывается как средневзвешенная разница между оценками, данными руководителями предприятий по двум индикаторам – фактической занятости на предприятиях и недостатку квалифицированных кадров по сравнению с их долгосрочными средними уровнями. Чем выше значение индекса, тем выше уровень кадровой уязвимости. Если значение ИКУ выше 7, то ситуация считается критической.