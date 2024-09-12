Эксперты назвали самые уязвимые из-за дефицита кадров отрасли

Наибольшая кадровая уязвимость (отражает уровень дефицита квалифицированных кадров) наблюдается в сфере пассажирского транспорта, организациях розничной торговли, строительных компаниях, в сфере услуг, а также в организациях по перевозке грузов автотранспортом. К такому выводу пришли эксперты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ в докладе «Рынок труда отдельных отраслей экономики России: текущая ситуация и ожидаемый фокус перемен» на основе данных за январь – март. Исследование охватило отрасли, где трудятся синие воротнички, так как в них занята половина всех работников корпоративного сектора экономики, говорится в исследовании.