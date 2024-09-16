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Доходность госбондов США на два года упала до минимума с 2022 года

Ведомости

Доходность двухлетних US Treasuries понизилась в ходе торгов 16 сентября на 2,1 базисного пункта (б. п.), составив 3,56%, обновив минимум с сентября 2022 г. Это произошло на фоне ожиданий от ФРС снижения процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов.

Согласно графику, доходность 10-летних бондов снизилась на 0,5 б. п. до 3,65%, а показатель для 30-летних бумаг опустился на 0,7 б. п., составив 3,97%.

24 августа председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил о необходимости снижения процентной ставки. Он также выразил уверенность, что инфляция в США движется к 2% – целевому показателю Центробанка. Несколько членов Совета управляющих Европейского центрального банка также заявили о готовности поддержать снижение процентных ставок в сентябре после «знаменательного» снижения в июне, писал Bloomberg.

30 августа регулятор заявил, что предпочтительный процент инфлянции остался на прежнем уровне, что повысило шансы на снижение ставки в сентябре. Однако ФРС сохранила ставку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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