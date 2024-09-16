Доходность госбондов США на два года упала до минимума с 2022 года
Доходность двухлетних US Treasuries понизилась в ходе торгов 16 сентября на 2,1 базисного пункта (б. п.), составив 3,56%, обновив минимум с сентября 2022 г. Это произошло на фоне ожиданий от ФРС снижения процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов.
Согласно графику, доходность 10-летних бондов снизилась на 0,5 б. п. до 3,65%, а показатель для 30-летних бумаг опустился на 0,7 б. п., составив 3,97%.
24 августа председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил о необходимости снижения процентной ставки. Он также выразил уверенность, что инфляция в США движется к 2% – целевому показателю Центробанка. Несколько членов Совета управляющих Европейского центрального банка также заявили о готовности поддержать снижение процентных ставок в сентябре после «знаменательного» снижения в июне, писал Bloomberg.
30 августа регулятор заявил, что предпочтительный процент инфлянции остался на прежнем уровне, что повысило шансы на снижение ставки в сентябре. Однако ФРС сохранила ставку.