Доходность госбондов США на два года упала до минимума с 2022 года

24 августа председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил о необходимости снижения процентной ставки. Он также выразил уверенность, что инфляция в США движется к 2% – целевому показателю Центробанка. Несколько членов Совета управляющих Европейского центрального банка также заявили о готовности поддержать снижение процентных ставок в сентябре после «знаменательного» снижения в июне, писал Bloomberg.