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Глава ФРС США заявил о снижении процентной ставки

Ведомости

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил о необходимости снижения процентной ставки. По его словами, сроки этого процесса будут зависеть от «меняющихся перспектив», передает Bloomberg.

«Пришло время скорректировать политику. Направление движения ясно, а сроки и темпы снижения ставок будут зависеть от поступающих данных, меняющихся перспектив и баланса рисков», – сказал Пауэлл на ежегодной конференции ФРС в Вайоминге. 

Он также выразил уверенность, что инфляция в США движется к 2% – целевому показателю Центробанка. 

Несколько членов Совета управляющих Европейского центрального банка также заявили о готовности поддержать снижение процентных ставок в сентябре после «знаменательного» снижения в июне, пишет агентство. 

На заседании в июле ФРС восьмой раз подряд сохранила ставку на уровне 5,25–5,5%. Показатель остается неизменным с лета 2023 г. Пауэлл уже допускал снижение ставки на заседании в сентябре: по его словам, это произойдет, если инфляция снизится в соответствии с ожиданиями, рост экономики «останется достаточно сильным», а рынок труда «останется таким как есть».

5 августа на мировых рынках начался обвал. Самая тяжелая ситуация наблюдалась в Японии, рынки США также испытали стресс. На следующий день ситуация стабилизировалась. 2 августа были опубликованы данные по американскому рынку труда, показавшие рост уровня безработицы до 4,3% по итогам июля – это самый высокий показатель с осени пандемийного 2021 г. Данные говорят об остывании рынка труда – факторе, который ФРС расценивает как одно из необходимых условий снижения ставки.

Опрошенные Bloomberg экономисты прогнозировали, что процентная ставка ФРС США может быть снижена в сентябре на четверть процентного пункта до диапазона 5-5,25%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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