Глава ФРС США заявил о снижении процентной ставки
Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил о необходимости снижения процентной ставки. По его словами, сроки этого процесса будут зависеть от «меняющихся перспектив», передает Bloomberg.
«Пришло время скорректировать политику. Направление движения ясно, а сроки и темпы снижения ставок будут зависеть от поступающих данных, меняющихся перспектив и баланса рисков», – сказал Пауэлл на ежегодной конференции ФРС в Вайоминге.
Он также выразил уверенность, что инфляция в США движется к 2% – целевому показателю Центробанка.
Несколько членов Совета управляющих Европейского центрального банка также заявили о готовности поддержать снижение процентных ставок в сентябре после «знаменательного» снижения в июне, пишет агентство.
На заседании в июле ФРС восьмой раз подряд сохранила ставку на уровне 5,25–5,5%. Показатель остается неизменным с лета 2023 г. Пауэлл уже допускал снижение ставки на заседании в сентябре: по его словам, это произойдет, если инфляция снизится в соответствии с ожиданиями, рост экономики «останется достаточно сильным», а рынок труда «останется таким как есть».
5 августа на мировых рынках начался обвал. Самая тяжелая ситуация наблюдалась в Японии, рынки США также испытали стресс. На следующий день ситуация стабилизировалась. 2 августа были опубликованы данные по американскому рынку труда, показавшие рост уровня безработицы до 4,3% по итогам июля – это самый высокий показатель с осени пандемийного 2021 г. Данные говорят об остывании рынка труда – факторе, который ФРС расценивает как одно из необходимых условий снижения ставки.
Опрошенные Bloomberg экономисты прогнозировали, что процентная ставка ФРС США может быть снижена в сентябре на четверть процентного пункта до диапазона 5-5,25%.