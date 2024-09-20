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Ставки по ипотеке в США упали до минимума с 2022 года

Ведомости

Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США опустились до минимума за два года, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac.

Средняя ставка по 30-летним кредитам 18 сентября составляла 6,09% годовых, тогда как в предыдущую неделю она составляла 6,20%. Годом ранее она находилась на отметке 7,19%. 15-летние кредиты предоставляются сейчас под 5,15% годовых против 5,27% неделей ранее и 6,54% год назад.

«Хотя ипотечные ставки не следуют непосредственно за действиями ФРС, сокращение за более чем четыре года окажет влияние на рынок жилья. Снижение ипотечных ставок за последние несколько недель указывает на то, что снижение ставки не было спонтанным, но мы ожидаем, что ипотечные ставки еще больше упадут, что вызовет большую жилищную активность», – сообщил главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер.

Хатер заявил, что ставки продолжают приближаться к 6%, что, по его словам, возрождает спрос на покупку домов и рефинансирование кредитов со стороны многих потребителей.

18 сентября Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую ставку впервые с марта 2020 г. – на 50 базисных пунктов до 4,75–5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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