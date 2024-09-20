Ставки по ипотеке в США упали до минимума с 2022 года
Ставки долгосрочных ипотечных кредитов в США опустились до минимума за два года, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac.
Средняя ставка по 30-летним кредитам 18 сентября составляла 6,09% годовых, тогда как в предыдущую неделю она составляла 6,20%. Годом ранее она находилась на отметке 7,19%. 15-летние кредиты предоставляются сейчас под 5,15% годовых против 5,27% неделей ранее и 6,54% год назад.
«Хотя ипотечные ставки не следуют непосредственно за действиями ФРС, сокращение за более чем четыре года окажет влияние на рынок жилья. Снижение ипотечных ставок за последние несколько недель указывает на то, что снижение ставки не было спонтанным, но мы ожидаем, что ипотечные ставки еще больше упадут, что вызовет большую жилищную активность», – сообщил главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер.
Хатер заявил, что ставки продолжают приближаться к 6%, что, по его словам, возрождает спрос на покупку домов и рефинансирование кредитов со стороны многих потребителей.
18 сентября Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую ставку впервые с марта 2020 г. – на 50 базисных пунктов до 4,75–5%.