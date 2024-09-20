Ставки по ипотеке в США упали до минимума с 2022 года

«Хотя ипотечные ставки не следуют непосредственно за действиями ФРС, сокращение за более чем четыре года окажет влияние на рынок жилья. Снижение ипотечных ставок за последние несколько недель указывает на то, что снижение ставки не было спонтанным, но мы ожидаем, что ипотечные ставки еще больше упадут, что вызовет большую жилищную активность», – сообщил главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер.