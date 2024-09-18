ФРС США снизила базовую ставку

ФРС США снизила базовую ставкуСнижение процентной ставки произошло впервые с 2020 года
Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую ставку впервые с марта 2020 г. – на 50 базисных пунктов до 4,75–5%.
Прогноз по базовой ставке на 2024 г. был снижен с 5,1 до 4,4%, на 2025 г. – на уровне 3,4% (после прогноза в 4,1%), на 2026 г. – 2,9% (после 3,1%).
ФРС также обновила прогнозы по ключевым показателям экономики США. По оценкам ведомства, уровень инфляции в 2024 г. составит 2,3% (после прогноза в 2,6%), в 2025 г. – 2,1% (после прогноза в 2,3%). Рост ВВП ожидается на уровне 2% после 2,1% ранее, в 2025 г. – сохранен на уровне 2%.
Старший экономист Центра экономических и политических исследований Дин Бейкер считает, что снижение ставки «поможет подстегнуть рынок жилья, где миллионы людей отложили продажу домов из-за высоких ставок по ипотеке». Его слова приводит Bloomberg.
24 августа председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о необходимости снижения процентной ставки. Он также выразил уверенность, что инфляция в США движется к 2% – целевому показателю регулятора. Пауэлл также допускал, что снижение может произойти уже в сентябре. Главный экономист KPMG Дайан Суонк в комментарии Bloomberg назвала снижение ставки «огромной победой для Джея Пауэлла».
ФРС по итогам июльского заседания отмечала нецелесообразность снижения диапазона до тех пор, пока комитет «не обретет большую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2%».