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ФРС США снизила базовую ставку

Снижение процентной ставки произошло впервые с 2020 года
Ведомости

Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую ставку впервые с марта 2020 г. – на 50 базисных пунктов до 4,75–5%.

Прогноз по базовой ставке на 2024 г. был снижен с 5,1 до 4,4%, на 2025 г. – на уровне 3,4% (после прогноза в 4,1%), на 2026 г. – 2,9% (после 3,1%).

ФРС также обновила прогнозы по ключевым показателям экономики США. По оценкам ведомства, уровень инфляции в 2024 г. составит 2,3% (после прогноза в 2,6%), в 2025 г. – 2,1% (после прогноза в 2,3%). Рост ВВП ожидается на уровне 2% после 2,1% ранее, в 2025 г. – сохранен на уровне 2%.

Старший экономист Центра экономических и политических исследований Дин Бейкер считает, что снижение ставки «поможет подстегнуть рынок жилья, где миллионы людей отложили продажу домов из-за высоких ставок по ипотеке». Его слова приводит Bloomberg.

24 августа председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о необходимости снижения процентной ставки. Он также выразил уверенность, что инфляция в США движется к 2% – целевому показателю регулятора. Пауэлл также допускал, что снижение может произойти уже в сентябре. Главный экономист KPMG Дайан Суонк в комментарии Bloomberg назвала снижение ставки «огромной победой для Джея Пауэлла».

ФРС по итогам июльского заседания отмечала нецелесообразность снижения диапазона до тех пор, пока комитет «не обретет большую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2%». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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