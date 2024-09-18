ФРС США снизила базовую ставку

ФРС также обновила прогнозы по ключевым показателям экономики США. По оценкам ведомства, уровень инфляции в 2024 г. составит 2,3% (после прогноза в 2,6%), в 2025 г. – 2,1% (после прогноза в 2,3%). Рост ВВП ожидается на уровне 2% после 2,1% ранее, в 2025 г. – сохранен на уровне 2%.