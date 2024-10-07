Минфин предложил взимать налоги на доход при дарении ценных бумаг
При дарении ценных бумаг и производных финансовых инструментов предлагается взимать налог на доходы физических лиц (НДФЛ), если соответствующие операции проводятся не близкими родственниками и членами семьи. Об этом сообщил РБК со ссылкой на «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг.» Минфина РФ.
«Предлагается установить, что при дарении ценных бумаг и производных финансовых инструментов доход в виде такого дара освобождается от налогообложения, только если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками», – говорится в документе.
Отмечается, что в настоящий момент доход в виде подаренных ценных бумаг (за исключением акций) и производных финансовых инструментов, полученный от физического лица, освобождается от налогообложения независимо от родства дарителя и одаряемого.
Согласно Семейному кодексу, близкими родственниками считаются кровные родственники в одном поколении, через поколение и в соседних поколениях. Супруги близкими родственниками не являются, но они подпадают под исключение из инициативы как члены одной семьи.
Проект федерального бюджета 30 сентября был внесен правительством России на рассмотрение Госдумы. Из него следует, что доходы бюджета за три следующих года составят 125,3 трлн руб. Расходы на 2025–2027 гг. запланированы в размере 131,4 трлн руб.