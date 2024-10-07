Минфин предложил взимать налоги на доход при дарении ценных бумаг

При дарении ценных бумаг и производных финансовых инструментов предлагается взимать налог на доходы физических лиц (НДФЛ), если соответствующие операции проводятся не близкими родственниками и членами семьи. Об этом сообщил РБК со ссылкой на «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг.» Минфина РФ.