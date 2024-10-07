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Минфин предложил взимать налоги на доход при дарении ценных бумаг

Ведомости

При дарении ценных бумаг и производных финансовых инструментов предлагается взимать налог на доходы физических лиц (НДФЛ), если соответствующие операции проводятся не близкими родственниками и членами семьи. Об этом сообщил РБК со ссылкой на «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг.» Минфина РФ.

«Предлагается установить, что при дарении ценных бумаг и производных финансовых инструментов доход в виде такого дара освобождается от налогообложения, только если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками», – говорится в документе.

Отмечается, что в настоящий момент доход в виде подаренных ценных бумаг (за исключением акций) и производных финансовых инструментов, полученный от физического лица, освобождается от налогообложения независимо от родства дарителя и одаряемого.

Согласно Семейному кодексу, близкими родственниками считаются кровные родственники в одном поколении, через поколение и в соседних поколениях. Супруги близкими родственниками не являются, но они подпадают под исключение из инициативы как члены одной семьи.

Проект федерального бюджета 30 сентября был внесен правительством России на рассмотрение Госдумы. Из него следует, что доходы бюджета за три следующих года составят 125,3 трлн руб. Расходы на 2025–2027 гг. запланированы в размере 131,4 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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