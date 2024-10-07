Валютные резервы Китая достигли максимума за последние 8,5 года

Народный банк Китая представил масштабные меры по стимулированию экономики 24 сентября. Глава китайского ЦБ Пань Гуншэн, в частности, объявил о снижении нормы резервных требований для банков на 0,5 процентного пункта. НБК также сообщил о снижении процентной ставки по семидневным операциям обратного РЕПО с 1,7 до 1,5% годовых. Регулятор одновременно снизил ставку по семидневным операциям обратного РЕПО и норму резервных требований впервые за 10 лет.