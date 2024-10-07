Валютные резервы Китая достигли максимума за последние 8,5 года
Валютные резервы Китая по результатам сентября составили $3,31 млрд, что больше показателя на конец августа на 0,86%. Об этом сообщило Государственное управление валютного контроля республики.
«В сентябре 2024 г. под влиянием денежно-кредитной политики и ожиданий центральных банков крупнейших экономик, макроэкономических данных и других факторов индекс доллара США упал, а мировые цены на финансовые активы в целом выросли», – отметили в управлении. Из-за совокупности этих факторов увеличился объем валютных резервов КНР. В ведомстве считают, что экономика Китая в целом стабильна.
По данным Trading Economics, показатель по валютным резервам КНР находится на максимальном уровне за последние 8,5 г.– с декабря 2015 г.
Народный банк Китая представил масштабные меры по стимулированию экономики 24 сентября. Глава китайского ЦБ Пань Гуншэн, в частности, объявил о снижении нормы резервных требований для банков на 0,5 процентного пункта. НБК также сообщил о снижении процентной ставки по семидневным операциям обратного РЕПО с 1,7 до 1,5% годовых. Регулятор одновременно снизил ставку по семидневным операциям обратного РЕПО и норму резервных требований впервые за 10 лет.