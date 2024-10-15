РБК: Минфин предложил ввести налоговую «автоупрощенку» по вcей России
С 2022 г. пилотный режим АУСН действует в Москве и Подмосковье, Калужской области и Татарстане. В пресс-службе Минфина со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС) сообщили РБК, что промежуточные результаты проведения эксперимента в этих четырех пилотных регионах положительные. В ведомстве добавили, что распространить режим налоговой «автоупрощенки» по всей России предложено по просьбе бизнеса.
Проект поправок был одобрен на заседании правкомиссии по законопроектной деятельности, рассказал РБК источник, близкий к правкомиссии.
АУСН доступна компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые зарегистрированы в регионе, где действует такой налоговый режим. С его помощью бизнесмены смогут автоматизировать составление и отправку налоговой отчетности.
Чтобы перейти на АУСН, необходимо соответствовать ряду критериев. В частности, доход компании не должен превышать 60 млн руб., а штат сотрудников – пяти человек. Кроме того, у компании не должно быть филиалов или обособленных подразделений. Предприниматель не сможет перейти на АУСН, если в его организации доля участия других компаний составляет более 25%. Новый налоговый режим не смогут также применить банки, микрофинансовые организации, ломбарды, НКО, нотариусы и т. д.
В конце апреля депутаты парламентов Санкт-Петербурга и Ленинградской области одобрили законодательные инициативы об изменении федерального законодательства, которые позволят двум субъектам войти в пилотный проект по внедрению АУСН. Председатель профильной комиссии по инвестициям законодательного собрания Петербурга Дмитрий Панов тогда прогнозировал, что с первых месяцев работы экспериментальной налоговой схемы к ней присоединятся несколько тысяч петербургских предпринимателей.