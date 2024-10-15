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РБК: Минфин предложил ввести налоговую «автоупрощенку» по вcей России

Ведомости

Минфин России предложил распространить режим автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) на все субъекты страны с 2025 г. Об этом пишет РБК со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции проект поправок в законодательство, внесенный министерством в правительство.

С 2022 г. пилотный режим АУСН действует в Москве и Подмосковье, Калужской области и Татарстане. В пресс-службе Минфина со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС) сообщили РБК, что промежуточные результаты проведения эксперимента в этих четырех пилотных регионах положительные. В ведомстве добавили, что распространить режим налоговой «автоупрощенки» по всей России предложено по просьбе бизнеса.

Проект поправок был одобрен на заседании правкомиссии по законопроектной деятельности, рассказал РБК источник, близкий к правкомиссии.

АУСН доступна компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые зарегистрированы в регионе, где действует такой налоговый режим. С его помощью бизнесмены смогут автоматизировать составление и отправку налоговой отчетности.

Чтобы перейти на АУСН, необходимо соответствовать ряду критериев. В частности, доход компании не должен превышать 60 млн руб., а штат сотрудников – пяти человек. Кроме того, у компании не должно быть филиалов или обособленных подразделений. Предприниматель не сможет перейти на АУСН, если в его организации доля участия других компаний составляет более 25%. Новый налоговый режим не смогут также применить банки, микрофинансовые организации, ломбарды, НКО, нотариусы и т. д.

В конце апреля депутаты парламентов Санкт-Петербурга и Ленинградской области одобрили законодательные инициативы об изменении федерального законодательства, которые позволят двум субъектам войти в пилотный проект по внедрению АУСН. Председатель профильной комиссии по инвестициям законодательного собрания Петербурга Дмитрий Панов тогда прогнозировал, что с первых месяцев работы экспериментальной налоговой схемы к ней присоединятся несколько тысяч петербургских предпринимателей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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