Во ВШЭ рассказали о феномене «бедных в кавычках» в России

По данным Росстата, в апреле – июне 2024 г. доля россиян, проживающих за чертой бедности, составила 8,5% от всего населения. В абсолютном выражении число бедных составило 12,4 млн человек, что на 1,6 млн человек меньше, чем в январе – марте этого года. Исторический минимум в поквартальных расчетах не был обновлен: его установили в IV квартале 2023 г., когда доля граждан за чертой бедности была на уровне 6,2% (у показателя есть сезонность, связанная, например, с выплатами премий в конце года).