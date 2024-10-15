Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Во ВШЭ рассказали о феномене «бедных в кавычках» в России

Ведомости

Руководство России не располагает исчерпывающей информацией об источниках формирования и параметрах платежеспособного спроса в экономике страны, заявил научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов на научном семинаре «Оценка доходного неравенства населения России на основе объединения данных выборочных обследований доходов населения и налоговой статистики». Его слова приводит РБК.

Недостаточная информированность властей приводит к тому, что в ряде случаев им приходится выстраивать политику «вслепую», так как они не могут спрогнозировать изменение спроса высокодоходных домохозяйств. В частности, в поле зрения государства не попадают граждане, которые живут за счет своих обеспеченных родителей.

Кузьминов заявил о трех основных направлениях донастройки статистики групп населения с высокими доходами в России. Во-первых, речь о «бедных в кавычках» – людях, которые тратят деньги своих богатых родителей, но сами при этом зарабатывают мало. По словам представителя ВШЭ, в России этот феномен гораздо более распространен, нежели в Европе или США.

Во-вторых, в статистику не попадают корпоративные траты на частное потребление, условные «командировочные расходы». «Моя задача как экономиста – понять, если у нас «командировочные» столько-то тратят в гостинице, столько-то тратят в ресторанах, столько-то тратят, извините, на третьи товары, третьи виды услуг – это все совокупное потребление», – сказал экономист.

Еще одним пунктом является натуральное хозяйство, которое важно отслеживать и давать ему денежную оценку.

По данным Росстата, в апреле – июне 2024 г. доля россиян, проживающих за чертой бедности, составила 8,5% от всего населения. В абсолютном выражении число бедных составило 12,4 млн человек, что на 1,6 млн человек меньше, чем в январе – марте этого года. Исторический минимум в поквартальных расчетах не был обновлен: его установили в IV квартале 2023 г., когда доля граждан за чертой бедности была на уровне 6,2% (у показателя есть сезонность, связанная, например, с выплатами премий в конце года).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных