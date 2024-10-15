Во ВШЭ рассказали о феномене «бедных в кавычках» в России
Руководство России не располагает исчерпывающей информацией об источниках формирования и параметрах платежеспособного спроса в экономике страны, заявил научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов на научном семинаре «Оценка доходного неравенства населения России на основе объединения данных выборочных обследований доходов населения и налоговой статистики». Его слова приводит РБК.
Недостаточная информированность властей приводит к тому, что в ряде случаев им приходится выстраивать политику «вслепую», так как они не могут спрогнозировать изменение спроса высокодоходных домохозяйств. В частности, в поле зрения государства не попадают граждане, которые живут за счет своих обеспеченных родителей.
Кузьминов заявил о трех основных направлениях донастройки статистики групп населения с высокими доходами в России. Во-первых, речь о «бедных в кавычках» – людях, которые тратят деньги своих богатых родителей, но сами при этом зарабатывают мало. По словам представителя ВШЭ, в России этот феномен гораздо более распространен, нежели в Европе или США.
Во-вторых, в статистику не попадают корпоративные траты на частное потребление, условные «командировочные расходы». «Моя задача как экономиста – понять, если у нас «командировочные» столько-то тратят в гостинице, столько-то тратят в ресторанах, столько-то тратят, извините, на третьи товары, третьи виды услуг – это все совокупное потребление», – сказал экономист.
Еще одним пунктом является натуральное хозяйство, которое важно отслеживать и давать ему денежную оценку.
По данным Росстата, в апреле – июне 2024 г. доля россиян, проживающих за чертой бедности, составила 8,5% от всего населения. В абсолютном выражении число бедных составило 12,4 млн человек, что на 1,6 млн человек меньше, чем в январе – марте этого года. Исторический минимум в поквартальных расчетах не был обновлен: его установили в IV квартале 2023 г., когда доля граждан за чертой бедности была на уровне 6,2% (у показателя есть сезонность, связанная, например, с выплатами премий в конце года).