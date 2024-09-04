Уровень бедности снизился во втором квартале до 8,5%

На снижение уровня бедности повлияли рост доходов населения за счет увеличения зарплат (они занимают 62% в структуре доходов), а также увеличение пособий и реализация адресных соцпрограмм, направленных «на наиболее уязвимые группы населения» (17,3%), говорится в пресс-релизе Росстата. Благодаря этому в наименее обеспеченных группах доходы в номинальном выражении во II квартале год к году выросли на 12,4%. За тот же период денежные доходы россиян выросли на 16,6%, а реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированных на инфляцию) – на 9,6%. Реальная зарплата увеличилась на 7,8% во втором квартале. При том, что уровень самой инфляции в апреле-июне, по статистике Росстата, поднялся на 8,25%.