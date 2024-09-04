Уровень бедности снизился во втором квартале до 8,5%Росстат объясняет это ростом зарплат и грамотным распределением пособий
Доля россиян, проживающих за чертой бедности, в апреле-июне составила 8,5% от всего населения, следует из данных Росстата. В абсолютном выражении число бедных составило 12,4 млн человек, что на 1,6 млн человек меньше, чем в январе-марте этого года. При этом исторический минимум в поквартальных расчетах пока не обновлен: он был установлен в IV квартале 2023 г., когда доля граждан за чертой бедности была на уровне 6,2% (у показателя есть сезонность, связанная, например, с выплатами премий в конце года).
За полугодие показатель составил 9,1%, в абсолютных числах 13,3 млн россиян считались малоимущими. В первом полугодии 2023 г. уровень бедности составлял 10,6% (15,5 млн россиян).
Росстат уточнил, что в апреле–июне этого года границей бедности считался доход 15 354 руб., при этом величина прожиточного минимума в 2024 г. составляет 15 453 руб. К такому методу измерения бедности ведомство перешло с 2021 г. Ранее границей был прожиточный минимум, который устанавливался на основе стоимости потребительской корзины.
На снижение уровня бедности повлияли рост доходов населения за счет увеличения зарплат (они занимают 62% в структуре доходов), а также увеличение пособий и реализация адресных соцпрограмм, направленных «на наиболее уязвимые группы населения» (17,3%), говорится в пресс-релизе Росстата. Благодаря этому в наименее обеспеченных группах доходы в номинальном выражении во II квартале год к году выросли на 12,4%. За тот же период денежные доходы россиян выросли на 16,6%, а реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированных на инфляцию) – на 9,6%. Реальная зарплата увеличилась на 7,8% во втором квартале. При том, что уровень самой инфляции в апреле-июне, по статистике Росстата, поднялся на 8,25%.
В 2023 г. показатель достиг исторически минимального значения (в годовом определении) и составил 8,5% от населения. Как пояснял и. о. гендиректора ВНИИ труда Владимир Смирнов, влияние «рынка труда соискателя» и адресных пособий, особенно единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, оказалось даже более существенным, чем показывали оперативные данные.
12 июня правительство выпустило постановление, в котором зафиксировало прожиточные минимумы на 2025 г. Так, в целом по России сумма составит 17 733 руб. на душу населения, для трудоспособных граждан – 19 329 руб., для пенсионеров – 15 250 руб. Значения прожиточного минимума, как поясняется на сайте кабмина, рассчитана от медианного дохода за 2023 г. – по подсчетам Росстата, он составил 40 121 руб. Минтруд, в свою очередь, разработал проект постановления, которое призвано упростить выплату единого детского пособия с 2025 г. за счет того, что выплаты будут назначаться без проверки уровня нуждаемости семьи.
В майском указе президент поручил снизить уровень бедности до 7% к 2030 г. и до 5% к 2036 г. Также для сокращения неравенства необходимо добиваться снижения коэффициента Джини (индекс концентрации доходов), следует из указа.