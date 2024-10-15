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ЦБ: повышение утильсбора потребует ужесточения денежно-кредитной политики

Это необходимо для возвращения инфляции к 4% в 2025 году
Ведомости

Значительное повышение утильсбора на автомобили и тарифов на коммунальные услуги может потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, говорится в докладе Банка России. Это потребуется для возвращения инфляции к целевому уровню в 4% в следующем году.

«Годовая инфляция в сентябре уменьшилась, однако в этом году ее дальнейшее замедление окажется небольшим. Новый импульс дезинфляции может придать только снижение показателей устойчивой инфляции, для чего требуется охлаждение потребительского спроса от достигнутых к середине года уровней», – сказано в докладе.

Расширение бюджетного дефицита в 2024 г., повышение утильсбора на автомобили и запланированные повышения тарифов на коммунальные услуги в предстоящие годы темпами, превышающими 4%, – это проинфляционные факторы разного характера, отметили в ЦБ. При этом все они влияют на общий уровень потребительских цен.

Индексация коммунальных услуг 1 июля 2025 г. составит 11,9% вместо 5,7%, планировавшихся ранее, что дополнительно добавит 0,4% к индексу потребительских цен в следующем году, сообщает регулятор. Кроме того, к концу 2025 г. накопленный эффект на ИПЦ от повышения утильсбора может составить от 0,4 до 0,6%.

13 сентября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. В октябре зампред регулятора Алексей Заботкин допустил повышение ключевой ставки на ближайшем заседании, которое состоится в 25 октября. На нем регулятор также представит обновленный среднесрочный макропрогноз.

Зампред заявил, что устойчивые темпы роста цен сохраняются с сентября 2024 г. На настоящий момент нет значимых указаний на изменение динамики, добавил он. Зампред также сообщил, что Банк России по-прежнему намерен добиться достижения цели по инфляции в 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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