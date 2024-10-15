ЦБ: повышение утильсбора потребует ужесточения денежно-кредитной политики

«Годовая инфляция в сентябре уменьшилась, однако в этом году ее дальнейшее замедление окажется небольшим. Новый импульс дезинфляции может придать только снижение показателей устойчивой инфляции, для чего требуется охлаждение потребительского спроса от достигнутых к середине года уровней», – сказано в докладе.