ЦБ: повышение утильсбора потребует ужесточения денежно-кредитной политики

ЦБ: повышение утильсбора потребует ужесточения денежно-кредитной политикиЭто необходимо для возвращения инфляции к 4% в 2025 году
Значительное повышение утильсбора на автомобили и тарифов на коммунальные услуги может потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, говорится в докладе Банка России. Это потребуется для возвращения инфляции к целевому уровню в 4% в следующем году.
«Годовая инфляция в сентябре уменьшилась, однако в этом году ее дальнейшее замедление окажется небольшим. Новый импульс дезинфляции может придать только снижение показателей устойчивой инфляции, для чего требуется охлаждение потребительского спроса от достигнутых к середине года уровней», – сказано в докладе.
Расширение бюджетного дефицита в 2024 г., повышение утильсбора на автомобили и запланированные повышения тарифов на коммунальные услуги в предстоящие годы темпами, превышающими 4%, – это проинфляционные факторы разного характера, отметили в ЦБ. При этом все они влияют на общий уровень потребительских цен.
Индексация коммунальных услуг 1 июля 2025 г. составит 11,9% вместо 5,7%, планировавшихся ранее, что дополнительно добавит 0,4% к индексу потребительских цен в следующем году, сообщает регулятор. Кроме того, к концу 2025 г. накопленный эффект на ИПЦ от повышения утильсбора может составить от 0,4 до 0,6%.
13 сентября совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 100 б. п. до 19% годовых. В октябре зампред регулятора Алексей Заботкин допустил повышение ключевой ставки на ближайшем заседании, которое состоится в 25 октября. На нем регулятор также представит обновленный среднесрочный макропрогноз.
Зампред заявил, что устойчивые темпы роста цен сохраняются с сентября 2024 г. На настоящий момент нет значимых указаний на изменение динамики, добавил он. Зампред также сообщил, что Банк России по-прежнему намерен добиться достижения цели по инфляции в 2025 г.