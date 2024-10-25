ФНС назвала регионы с наибольшей и наименьшей налоговой нагрузкой
В 2023 г. налоговая нагрузка в регионах России значительно различалась, достигая величин от 57% до 6% к размеру региональной экономики, передает РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.
Средний уровень налоговой нагрузки по стране составил 25,7% от общего валового регионального продукта, что на 2 процентных пункта ниже 2023 г. Это также меньше, чем рассчитанная в Министерстве финансов средняя налоговая нагрузка на экономику РФ, составившая 30,7% в прошлом году.
Лидируют по высокой налоговой нагрузке регионы сырьевой направленности. Это часто связано с невысоким уровнем экономического развития.
Таким образом, наибольшая налоговая нагрузка в 2023 г. наблюдается в Ханты-Мансийском автономном округе, достигая 56,64% ВРП. На втором месте Коми с нагрузкой в 52,15% и Ямало-Ненецкий автономный округ с 46,79%.
Среди регионов с наименьшей налоговой нагрузкой первенство одержал Дагестан с 6% ВРП. На втором месте Чечня и Ингушетия.
Регионы с низкой налоговой нагрузкой характеризуются невысоким уровнем экономики. Основную роль в ВРП играет НДФЛ.
28 мая «Ведомости» писали об изменениях в Налоговом кодексе, внесенных в правительство Минфином РФ. Поправки коснулись базовых видов налогов: НДФЛ, налога на прибыль компаний, на добычу полезных ископаемых, режима упрощенной системы налогообложения для малого бизнеса и ряда других, менее существенных. Повышение ставок компенсируется стимулами и господдержкой малообеспеченных семей.