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ФНС назвала регионы с наибольшей и наименьшей налоговой нагрузкой

Ведомости

В 2023 г. налоговая нагрузка в регионах России значительно различалась, достигая величин от 57% до 6% к размеру региональной экономики, передает РБК со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы.

Средний уровень налоговой нагрузки по стране составил 25,7% от общего валового регионального продукта, что на 2 процентных пункта ниже 2023 г. Это также меньше, чем рассчитанная в Министерстве финансов средняя налоговая нагрузка на экономику РФ, составившая 30,7% в прошлом году.

Лидируют по высокой налоговой нагрузке регионы сырьевой направленности. Это часто связано с невысоким уровнем экономического развития.

Таким образом, наибольшая налоговая нагрузка в 2023 г. наблюдается в Ханты-Мансийском автономном округе, достигая 56,64% ВРП. На втором месте Коми с нагрузкой в 52,15% и Ямало-Ненецкий автономный округ с 46,79%.

Среди регионов с наименьшей налоговой нагрузкой первенство одержал Дагестан с 6% ВРП. На втором месте Чечня и Ингушетия.

Регионы с низкой налоговой нагрузкой характеризуются невысоким уровнем экономики. Основную роль в ВРП играет НДФЛ.

28 мая «Ведомости» писали об изменениях в Налоговом кодексе, внесенных в правительство Минфином РФ. Поправки коснулись базовых видов налогов: НДФЛ, налога на прибыль компаний, на добычу полезных ископаемых, режима упрощенной системы налогообложения для малого бизнеса и ряда других, менее существенных. Повышение ставок компенсируется стимулами и господдержкой малообеспеченных семей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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