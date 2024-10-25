ФНС назвала регионы с наибольшей и наименьшей налоговой нагрузкой

Средний уровень налоговой нагрузки по стране составил 25,7% от общего валового регионального продукта, что на 2 процентных пункта ниже 2023 г. Это также меньше, чем рассчитанная в Министерстве финансов средняя налоговая нагрузка на экономику РФ, составившая 30,7% в прошлом году.