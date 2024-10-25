Набиуллина: ЦБ выбирал из трех вариантов повышения ключевой ставки

Кроме итогового решения рассматривался вариант повышения ставки до 20% и выше 21%. Как заявили на брифинге, предметное обсуждение касалось вариантов с 20% и утвержденным 21%. При этом, по словам Набиуллиной, вариант сохранения ключевой ставки на прежнем уровне не рассматривался.