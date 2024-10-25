Набиуллина: ЦБ выбирал из трех вариантов повышения ключевой ставки
Совет директоров Банка России выбирал между тремя вариантами повышения ключевой ставки. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России, где было принято решение о повышении ключевой ставки до 21%, рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Кроме итогового решения рассматривался вариант повышения ставки до 20% и выше 21%. Как заявили на брифинге, предметное обсуждение касалось вариантов с 20% и утвержденным 21%. При этом, по словам Набиуллиной, вариант сохранения ключевой ставки на прежнем уровне не рассматривался.
Последний раз ключевая ставка поднималась сразу на 200 б. п. в июле – с 16 до 18% годовых. Решение о повышении ставки до 21% было наименее ожидаемым. Его придерживались только 6 из 22 аналитиков, опрошенных «Ведомостями». Основная часть экспертов ожидала повышения ставки до 20%.