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Набиуллина: ЦБ выбирал из трех вариантов повышения ключевой ставки

Ведомости

Совет директоров Банка России выбирал между тремя вариантами повышения ключевой ставки. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России, где было принято решение о повышении ключевой ставки до 21%, рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Кроме итогового решения рассматривался вариант повышения ставки до 20% и выше 21%. Как заявили на брифинге, предметное обсуждение касалось вариантов с 20% и утвержденным 21%. При этом, по словам Набиуллиной, вариант сохранения ключевой ставки на прежнем уровне не рассматривался.

Последний раз ключевая ставка поднималась сразу на 200 б. п. в июле – с 16 до 18% годовых. Решение о повышении ставки до 21% было наименее ожидаемым. Его придерживались только 6 из 22 аналитиков, опрошенных «Ведомостями». Основная часть экспертов ожидала повышения ставки до 20%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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