Банк России повысил ключевую ставку сразу до 21%

В реальном выражении ключевая ставка еще до повышения находилась на максимуме с начала инфляционного таргетирования по отношению к годовой инфляции (реальная ставка 10,37% при ключевой ставке 19% и годовой инфляции 8,63%), обращала внимание руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Она напомнила, что в марте 2022 г., когда ключевая ставка ЦБ достигла 20%, годовая инфляция подскочила до 16,7%, а инфляционные ожидания – до 18,3%, т. е. по отношению к этим показателям ключевая ставка ЦБ была выше всего на 3,3 и 1,7 п. п. При этом если учитывать рост глобальных ставок и реальную равновесную ставку в рублях, то 20% в феврале 2022 г. сейчас соответствовала бы ставка в 25%, считает главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков.