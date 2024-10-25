Банк России повысил ключевую ставку сразу до 21%У регулятора одна цель – инфляция 4%
Совет директоров Банка России на заседании 25 октября решил повысить ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до 21% годовых. Такого решения ожидали меньшинство – только 6 из 22 опрошенных «Ведомостями» аналитиков, большинство прогнозировали повышение до 20%. Последний раз на 200 б. п. ЦБ поднимал ставку в июле – с 16 до 18% годовых.
Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России, говорится в сообщении регулятора по итогам решения. ЦБ вновь существенно повысил ее прогноз на конец года – до 8-8,5% с июльского 6,5-7%, в 2025 г. инфляция составит 4,5-5%, а к цели в 4% она придет в 2026 г.
Банк России сохранил жесткий сигнал: регулятор допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании в декабре. Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания, рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, считает ЦБ. Дополнительные бюджетные расходы и связанное с этим расширение дефицита федерального бюджета в 2024 г. имеют проинфляционные эффекты, объясняет Банк России: требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания.
В сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 9,8% в пересчете на год после 7,5% в августе. Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 9,1% после 7,7% в августе. Инфляционное давление, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4%, пишет Банк России.
ЦБ не может «смириться» с 6-8% инфляции, поскольку ее возвращение к целевому уровню в 4% должно защитить сбережения и доходы граждан от обесценения, сделать доступными долгосрочные кредиты, поддержать рубль и обеспечить стабильность цен, говорила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в сентябре. «Если мы согласимся с темпами роста цен в 6–8%, то риски перехода инфляции в двузначную область значительно возрастут. Тогда вернуть ее под контроль будет гораздо сложнее и дороже для общества», – объяснила Набиуллина.
Инфляционные ожидания населения в октябре достигли 13,4%, что является максимальным значением с начала года. В сентябре они составляли 12,5%, немногим снизившись со значения августа (12,9%). Последний раз показатель больше октябрьского был в декабре 2023 г. – на уровне 14,2%. Индикатор бизнес-климата Банка России в октябре повысился до 5,5 п. (+0,9 п.). Рост экономической активности вновь ускорился после замедления в последние четыре месяца, отмечал ЦБ.
В отличие от розничного, корпоративное кредитование продолжает расти высоким темпами. В сентябре, несмотря на то что со второй половины месяца ключевая ставка уже составляла 19%, банковский корпоративный портфель вырос на 1,6 трлн руб., или на 2%, достигнув 84,2 трлн руб. Значение даже превысило августовский показатель (1,9%), писал Банк России. За девять месяцев 2024 г. корпоративный портфель прибавил 10,6 трлн руб., показав рост на 14,5%. Год назад динамика была медленнее: девятимесячный рост составлял 8,1 трлн руб., или 13,5%.
Расширение бюджетного дефицита в этом году с 1,1 до 1,7% ВВП и запланированный на 2025 г. рост тарифов ЖКХ почти на 12%, о которых не было известно на момент предыдущего заседания, а также значительное повышение утильсбора на автомобили несут дополнительные проинфляционные риски и, по сути, не оставили Центробанку других вариантов, кроме как снова повышать ставку, считает руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК «Альфа-капитал» Евгений Жорнист.
ЦБ повысил ставку сразу до 21%, чтобы компенсировать проинфляционные эффекты со стороны расширения дефицита бюджета, а также более высокой, чем ожидалось, индексации тарифов ЖКХ и утильсбора на автомобили в следующем году, считает старший аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Также, по его словам, дополнительными аргументами в пользу повышения ставки мог стать рост инфляционных ожиданий населения до максимума с конца 2023 г., ослабление рубля и по-прежнему сильная динамика кредитования.
В реальном выражении ключевая ставка еще до повышения находилась на максимуме с начала инфляционного таргетирования по отношению к годовой инфляции (реальная ставка 10,37% при ключевой ставке 19% и годовой инфляции 8,63%), обращала внимание руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Она напомнила, что в марте 2022 г., когда ключевая ставка ЦБ достигла 20%, годовая инфляция подскочила до 16,7%, а инфляционные ожидания – до 18,3%, т. е. по отношению к этим показателям ключевая ставка ЦБ была выше всего на 3,3 и 1,7 п. п. При этом если учитывать рост глобальных ставок и реальную равновесную ставку в рублях, то 20% в феврале 2022 г. сейчас соответствовала бы ставка в 25%, считает главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков.
Снижение темпов роста инфляции происходит, хотя в текущей ситуации монетарные инструменты имеют ограниченное действие и для проявления эффекта изменения ставки нужен более длинный временной лаг, считает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко. Если бы не последовательная позиция ЦБ, инфляция была бы намного выше с перспективами выхода из-под контроля, уверен Тимошенко.
Ключевая ставка все так же влияет на экономику и потребление населения, говорил ранее начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин. Основное отличие от ситуации в 2010-х состоит в том, что сейчас влияние жесткой ДКП на экономику занимает больше времени, чем обычно. Одной из основных причин этого является перегретый рынок труда, говорит экономист: это явление, которым предыдущие циклы жесткой ДКП в России не сопровождались.