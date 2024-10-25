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Набиуллина: новое повышение ключевой ставки ЦБ не предопределено

Ведомости

Дальнейшее повышение ключевой ставки Банка России не предопределено, принятие решений относительно изменения монетарной политики будет зависеть от темпов инфляции и других макроэкономических показателей, заявила на пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

«Повышение ставки не предопределено – мы допускаем возможность, но если мы увидим устойчивое замедление инфляции и скорректируем прогноз, может этого и не понадобиться. И заранее поднимать высокую ставку с запасом – это неправильно, особенно в условиях, когда есть неопределенность», – отметила она.

Набиуллина пояснила, что регулятору также предстоит оценить эффект от уже принятых решений, поскольку он проявляется не сразу и через определенный промежуток времени.

25 октября ЦБ принял решение поднять ключевую ставку до 21% – сразу на 2 п.п. Этот вариант стал самым неожиданным для аналитиков, которые ожидали повышения ставки рефинансирования до 20%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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