Набиуллина: новое повышение ключевой ставки ЦБ не предопределено
Дальнейшее повышение ключевой ставки Банка России не предопределено, принятие решений относительно изменения монетарной политики будет зависеть от темпов инфляции и других макроэкономических показателей, заявила на пресс-конференции глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
«Повышение ставки не предопределено – мы допускаем возможность, но если мы увидим устойчивое замедление инфляции и скорректируем прогноз, может этого и не понадобиться. И заранее поднимать высокую ставку с запасом – это неправильно, особенно в условиях, когда есть неопределенность», – отметила она.
Набиуллина пояснила, что регулятору также предстоит оценить эффект от уже принятых решений, поскольку он проявляется не сразу и через определенный промежуток времени.
25 октября ЦБ принял решение поднять ключевую ставку до 21% – сразу на 2 п.п. Этот вариант стал самым неожиданным для аналитиков, которые ожидали повышения ставки рефинансирования до 20%.