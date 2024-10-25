Набиуллина: новое повышение ключевой ставки ЦБ не предопределено

«Повышение ставки не предопределено – мы допускаем возможность, но если мы увидим устойчивое замедление инфляции и скорректируем прогноз, может этого и не понадобиться. И заранее поднимать высокую ставку с запасом – это неправильно, особенно в условиях, когда есть неопределенность», – отметила она.