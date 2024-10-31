ЦБ не будет «делать скидок» для достижения цели по инфляции в 4%При высокой инфляции рост экономики не может быть устойчивым, пояснила Набиуллина
Банк России не собирается «делать никаких скидок» для достижения цели по инфляции в 4%, поскольку граждане и бизнес очень сильно страдают от разгона этого показателя. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на совместном заседании профильных комитетов в Госдуме по рассмотрению «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025 и период 2026 и 2027 гг.».
Вначале она напомнила, что инфляция – это прямой вычет из доходов граждан, а зарплаты и доходы растут не у всех.
«Нам важно не допустить разгона инфляции, ведь от нее очень сильно страдают люди, доходы которых не растут или растут незначительно. Бизнес страдает от высокой инфляции ничуть не меньше, чем граждане», – сказала глава ЦБ.
При высокой инфляции рост экономики не может быть устойчивым и за бурным ростом последует спад, о чем говорят примеры многих стран и прошлого России, отметила она.
«Это опасная иллюзия считать, что повышенную инфляцию можно надежно удерживать в каком-то коридоре. Поэтому мы здесь не собираемся делать никаких скидок по достижению нашей цели в 4%. На наш взгляд, это максимум того, что можно считать ценовой стабильностью, а инфляция держится выше уже четвертый год подряд», – сказала глава Банка России.
Если в 2022–2023 гг. высокая инфляция была отчасти неизбежна, то сейчас показатель нельзя списывать на санкции и перестройку экономики, «это именно результат того, что возможности предложения не успевают за ростом спроса, и в наших силах устранить этот дисбаланс», пояснила Набиуллина. По ее словам, ужесточение денежно-кредитной политики – «не прихоть» ЦБ, а «неизбежная реакция на то, что происходит в экономике». Набиуллина подчеркнула, что ключевая ставка все так же эффективно действует на инфляцию, но ее эффекты размыты другими факторами, что в итоге требует более сильного изменения ключевой ставки, чтобы достичь требуемого результата.
Совет директоров Банка России на заседании 25 октября повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. – до 21% годовых. Такого решения ожидали меньшинство – только 6 из 22 – опрошенных «Ведомостями» аналитиков, большинство прогнозировали повышение до 20%. Последний раз на 200 б. п. ЦБ поднимал ставку в июле – с 16 до 18% годовых. В сообщении регулятора по итогам решения говорится, что инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. ЦБ вновь существенно повысил ее прогноз на конец года – до 8–8,5% с июльского в 6,5–7%, в 2025 г. инфляция составит 4,5–5%, а к цели в 4% она придет в 2026 г. Регулятор сохранил жесткий сигнал: он допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании в декабре.