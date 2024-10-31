ЦБ не будет «делать скидок» для достижения цели по инфляции в 4%

Если в 2022–2023 гг. высокая инфляция была отчасти неизбежна, то сейчас показатель нельзя списывать на санкции и перестройку экономики, «это именно результат того, что возможности предложения не успевают за ростом спроса, и в наших силах устранить этот дисбаланс», пояснила Набиуллина. По ее словам, ужесточение денежно-кредитной политики – «не прихоть» ЦБ, а «неизбежная реакция на то, что происходит в экономике». Набиуллина подчеркнула, что ключевая ставка все так же эффективно действует на инфляцию, но ее эффекты размыты другими факторами, что в итоге требует более сильного изменения ключевой ставки, чтобы достичь требуемого результата.