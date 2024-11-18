Путин поручил продлить до конца 2030 года нулевой НДС для гостиниц
Президент России Владимир Путин поручил продлить до 31 декабря включительно возможность применения нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для гостиниц и отелей. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства РФ на сайте Кремля.
Обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство РФ о налогах и сборах дано правительству России совместно с Госдумой. Исполнить поручение необходимо до 1 апреля 2025 г., ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
С инициативой о продлении обнуления НДС в отелях до 2030 г. в августе выступил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе совещания правительства.
Обнуление НДС для гостиниц и отелей действует до 2027 г., соответствующий закон был подписан в июле 2022 г. НДС также был обнулен для многих железнодорожных и авиаперевозок.
В мае 2024 г. кабмин расширил перечень гостиничных услуг, которые не будут облагаться НДС с 1 сентября 2024 г. Льгота распространяется на услуги тренажерного зала, посещение бассейна, косметические процедуры, посещение бани, а также на услуги доступа в интернет, аренду конференц-залов и услуги охраняемой автостоянки.