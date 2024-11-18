Путин поручил продлить до конца 2030 года нулевой НДС для гостиниц

В мае 2024 г. кабмин расширил перечень гостиничных услуг, которые не будут облагаться НДС с 1 сентября 2024 г. Льгота распространяется на услуги тренажерного зала, посещение бассейна, косметические процедуры, посещение бани, а также на услуги доступа в интернет, аренду конференц-залов и услуги охраняемой автостоянки.