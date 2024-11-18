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Путин поручил продлить до конца 2030 года нулевой НДС для гостиниц

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил продлить до 31 декабря включительно возможность применения нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) для гостиниц и отелей. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства РФ на сайте Кремля.

Обеспечить внесение соответствующих изменений в законодательство РФ о налогах и сборах дано правительству России совместно с Госдумой. Исполнить поручение необходимо до 1 апреля 2025 г., ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

С инициативой о продлении обнуления НДС в отелях до 2030 г. в августе выступил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе совещания правительства.

Обнуление НДС для гостиниц и отелей действует до 2027 г., соответствующий закон был подписан в июле 2022 г. НДС также был обнулен для многих железнодорожных и авиаперевозок.

В мае 2024 г. кабмин расширил перечень гостиничных услуг, которые не будут облагаться НДС с 1 сентября 2024 г. Льгота распространяется на услуги тренажерного зала, посещение бассейна, косметические процедуры, посещение бани, а также на услуги доступа в интернет, аренду конференц-залов и услуги охраняемой автостоянки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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