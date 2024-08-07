Минэкономразвития предложило обнулить НДС в отелях до 2030 года
Министр экономического развития России Максим Решетников предложил продлить обнуление налога на добавленную стоимость (НДС) в отелях до 2030 г. Соответствующее заявление он сделал во время совещания правительства, которое проводит президент России Владимир Путин.
«С учетом роста процентных ставок сроки окупаемости увеличились. Поэтому мы бы здесь просили – и Антон Германович [Силуанов, министр финансов РФ] тоже ситуацию понимает – продлить обнуление до 2030 г.», – сказал он.
Обнуление НДС для гостиниц и отелей действует до 2027 г. Соответствующий закон был подписан в июле 2022 г. Кроме того, был обнулен НДС для многих железнодорожных и авиаперевозок.
В мае этого года правительство России расширило перечень гостиничных услуг, которые не будут облагаться НДС. Льгота будет распространяться на услуги тренажерного зала, посещение бассейна, косметические процедуры, посещение бани, а также на услуги доступа в интернет, аренду конференц-залов и услуги охраняемой автостоянки. Постановление вступит в силу 1 сентября 2024 г.