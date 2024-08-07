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Минэкономразвития предложило обнулить НДС в отелях до 2030 года

Ведомости

Министр экономического развития России Максим Решетников предложил продлить обнуление налога на добавленную стоимость (НДС) в отелях до 2030 г. Соответствующее заявление он сделал во время совещания правительства, которое проводит президент России Владимир Путин.

«С учетом роста процентных ставок сроки окупаемости увеличились. Поэтому мы бы здесь просили – и Антон Германович [Силуанов, министр финансов РФ] тоже ситуацию понимает – продлить обнуление до 2030 г.», – сказал он.

Обнуление НДС для гостиниц и отелей действует до 2027 г. Соответствующий закон был подписан в июле 2022 г. Кроме того, был обнулен НДС для многих железнодорожных и авиаперевозок. 

В мае этого года правительство России расширило перечень гостиничных услуг, которые не будут облагаться НДС. Льгота будет распространяться на услуги тренажерного зала, посещение бассейна, косметические процедуры, посещение бани, а также на услуги доступа в интернет, аренду конференц-залов и услуги охраняемой автостоянки. Постановление вступит в силу 1 сентября 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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