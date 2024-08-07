Минэкономразвития предложило обнулить НДС в отелях до 2030 года

В мае этого года правительство России расширило перечень гостиничных услуг, которые не будут облагаться НДС. Льгота будет распространяться на услуги тренажерного зала, посещение бассейна, косметические процедуры, посещение бани, а также на услуги доступа в интернет, аренду конференц-залов и услуги охраняемой автостоянки. Постановление вступит в силу 1 сентября 2024 г.