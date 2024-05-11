Правительство расширило перечень необлагаемых НДС услуг в гостиницах

В марте 2022 г. правительство ввело нулевую ставку НДС для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты. Мера была принята с целью стимулирования и развития туристической инфраструктуры в России. В марте 2023 г. президент РФ Владимир Путин поручил правительству освободить туроператоров по внутреннему и въездному туризму от уплаты НДС.