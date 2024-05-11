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Правительство расширило перечень необлагаемых НДС услуг в гостиницах

Ведомости

Правительство РФ расширило перечень гостиничных услуг, которые не будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС). Соответствующее постановление размещено на сайте правительства России.

В документе указывается, что льгота будет распространяться на услуги тренажерного зала, посещение бассейна, косметические процедуры, посещение бани, а также на услуги доступа в интернет, аренду конференц-залов и услуги охраняемой автостоянки. Постановление вступит в силу 1 сентября 2024 г.

В марте 2022 г. правительство ввело нулевую ставку НДС для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты. Мера была принята с целью стимулирования и развития туристической инфраструктуры в России. В марте 2023 г. президент РФ Владимир Путин поручил правительству освободить туроператоров по внутреннему и въездному туризму от уплаты НДС.

12 апреля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что кабмин планирует трансформировать курортный сбор в туристический налог. По словам собеседников издания, внести данный законопроект в Госдуму планируется этой весной – до окончания эксперимента по взиманию курортного сбора в четырех пилотных регионах (должен завершиться 1 января 2025 г.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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