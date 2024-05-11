Правительство расширило перечень необлагаемых НДС услуг в гостиницах
Правительство РФ расширило перечень гостиничных услуг, которые не будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС). Соответствующее постановление размещено на сайте правительства России.
В документе указывается, что льгота будет распространяться на услуги тренажерного зала, посещение бассейна, косметические процедуры, посещение бани, а также на услуги доступа в интернет, аренду конференц-залов и услуги охраняемой автостоянки. Постановление вступит в силу 1 сентября 2024 г.
В марте 2022 г. правительство ввело нулевую ставку НДС для инвесторов, которые строят, предоставляют в аренду и управление туристические объекты. Мера была принята с целью стимулирования и развития туристической инфраструктуры в России. В марте 2023 г. президент РФ Владимир Путин поручил правительству освободить туроператоров по внутреннему и въездному туризму от уплаты НДС.
12 апреля «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что кабмин планирует трансформировать курортный сбор в туристический налог. По словам собеседников издания, внести данный законопроект в Госдуму планируется этой весной – до окончания эксперимента по взиманию курортного сбора в четырех пилотных регионах (должен завершиться 1 января 2025 г.).