ЦБ указал на необходимость дополнительного ужесточения монетарной политики
В России необходимо провести дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить более сдержанный рост спроса и замедление инфляции к целевому уровню в 4%, сообщает Центральный банк России в аналитическом материале «Динамика потребительских цен».
Годовая инфляция по итогам 2024 г. ожидается в диапазоне 8-8,5%.
«С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5% в 2025 г., до 4% – в 2026 г. и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», – прогнозирует ЦБ РФ.
В аналитическом отчете Банк России поясняет, что рост спроса превышает возможности производства товаров и услуг, что приводит к повышению цен и, как следствие, к устойчивой инфляции.
«стойчивое инфляционное давление остается вблизи максимумов текущего года. Для того чтобы инфляция поступательно снижалась к целевому темпу 4%, требуется дополнительная жесткость денежно-кредитных условий, способная обеспечить более сдержанный рост спроса», – сообщается в отчете.
В октябре 2024 г. потребительские цены выросли на 0,75% по сравнению с сентябрем. Прирост цен в октябре составил 8,2% (в сентябре – 9,9%).
Совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 21% годовых в конце октября. Последний раз на 200 б. п. регулятор поднимал ставку в июле – с 16 до 18% годовых.