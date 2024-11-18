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ЦБ указал на необходимость дополнительного ужесточения монетарной политики

Ведомости

В России необходимо провести дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, чтобы обеспечить более сдержанный рост спроса и замедление инфляции к целевому уровню в 4%, сообщает Центральный банк России в аналитическом материале «Динамика потребительских цен».

Годовая инфляция по итогам 2024 г. ожидается в диапазоне 8-8,5%.

«С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5% в 2025 г., до 4% – в 2026 г. и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем», – прогнозирует ЦБ РФ.

В аналитическом отчете Банк России поясняет, что рост спроса превышает возможности производства товаров и услуг, что приводит к повышению цен и, как следствие, к устойчивой инфляции.

«стойчивое инфляционное давление остается вблизи максимумов текущего года. Для того чтобы инфляция поступательно снижалась к целевому темпу 4%, требуется дополнительная жесткость денежно-кредитных условий, способная обеспечить более сдержанный рост спроса», – сообщается в отчете.

В октябре 2024 г. потребительские цены выросли на 0,75% по сравнению с сентябрем. Прирост цен в октябре составил 8,2% (в сентябре – 9,9%).

Совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 21% годовых в конце октября. Последний раз на 200 б. п. регулятор поднимал ставку в июле – с 16 до 18% годовых.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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