Минфин России выделил 700 млрд рублей на индексацию пенсий в 2025 году

На социальную политику дополнительно выделено почти 400 млрд руб., по сравнению с прошлым годом ожидаемые расходы увеличены на 14,7%, ожидаемые расходы на здравоохранение выросли на 15,4% за год, на образование – на 9,6%, на культуру – на 11,6%, а запланированные расходы на ЖКХ увеличены за год сразу на 41,6%. Всего на мероприятия по нацпроектам предусматривается более 40 трлн руб. в течение шести лет, финансирование на следующие три года увеличено практически в два раза.