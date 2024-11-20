Минфин России выделил 700 млрд рублей на индексацию пенсий в 2025 году
По проекту федерального бюджета на 2025-2027 гг. на индексацию пенсий в 2025 г. выделено 700 млрд руб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министерство финансов РФ.
Для выплаты страховых пенсий предусмотрено 11 трлн руб. При этом отдельно отмечается, что в случае повышения инфляции может быть проведена дополнительная индексация страховых пенсий.
Индексация пенсий с 1 января 2025 г. будет составлять 7,3%. Ее средний размер достигает 24 000 руб., уточнили в Минфине.
Проект бюджета предполагает, что доходы в 2025 г. составят 40,3 трлн руб., в 2026 г. – 41,8 трлн руб., в 2027 г. – 43,2 трлн руб. Расходы в 2025 г. заложены на уровне 41,5 трлн руб., в 2026 г. – 44 трлн руб., а в 2027 г. – 45,9 трлн руб. В 2025 г. дефицит бюджета составит 0,5%, в 2026 г. – 0,9%, в 2027 г. – 1,1%. Ненефтегазовый дефицит будет сокращен, как ожидается, на 2,5 п. п. относительно 2024 г. и составит 5% ВВП в 2027 г.
На социальную политику дополнительно выделено почти 400 млрд руб., по сравнению с прошлым годом ожидаемые расходы увеличены на 14,7%, ожидаемые расходы на здравоохранение выросли на 15,4% за год, на образование – на 9,6%, на культуру – на 11,6%, а запланированные расходы на ЖКХ увеличены за год сразу на 41,6%. Всего на мероприятия по нацпроектам предусматривается более 40 трлн руб. в течение шести лет, финансирование на следующие три года увеличено практически в два раза.