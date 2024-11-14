Госдума одобрила во втором чтении проект бюджета на 2025–2027 годы

Госдума одобрила во втором чтении проект бюджета на 2025–2027 годыВласти перераспределили 8,13 трлн рублей в новой версии документа
Государственная дума приняла проект федерального бюджета России на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг. во втором чтении. За принятие обновленной версии документа проголосовали 330 членов парламента, против выступил только один депутат – член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева (вне фракции), 80 участников заседания воздержались от голосования.
Всего правительство и депутаты внесли 1065 поправок, профильный комитет по бюджету и налогам рекомендовал к принятию 888 из них. Из зарезервированных средств ко второму чтению по основным направлениям в бюджете перераспределили 8,13 трлн руб. «Пожалуй, впервые в истории Государственной думы все вопросы депутатов, которые были поставлены при первом чтении, были решены», – заявил в ходе выступления глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).
Макаров подчеркнул, что финансирование нацпроектов ко второму чтению увеличено более чем на 500 млрд руб. На соцполитику дополнительно выделено почти 400 млрд руб., по сравнению с прошлым годом ожидаемые расходы увеличены на 14,7%, ожидаемые расходы на здравоохранение выросли на 15,4% за год, на образование – на 9,6%, на культуру – на 11,6%, а запланированные расходы на ЖКХ увеличены за год сразу на 41,6%. Всего на мероприятия по нацпроектам предусматривается более 40 трлн руб. в течение шести лет, финансирование на следующие три года увеличено практически в два раза, отмечается в сообщении Минфина.
Ко второму чтению распределили 97,8% межбюджетных трансфертов в пользу регионов, оставшиеся будут поступать на конкурсной основе. Общий объем межрегиональных перераспределений составил около 3 трлн руб., заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
Отдельно председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на представленные ко второму чтению обновленные параметры индивидуальных программ развития 10 наиболее экономически депрессивных регионов. Льготы действовали с 2020 г. до 2024 г., их действие продлят еще на шесть лет – до 2030 г. В число участников программ входят, например, Алтайский край, Алтай, Калмыкия, Марий Эл, Тува, Чувашия, Псковская и Курганская области. Адыгея и Карелия смогли улучшить показатели за первый этап действия субсидии, их место займут Хакасия и Кировская область. Ежегодно каждый из регионов будет получать единую субсидию в размере 1 млрд руб. Методы реализации своих целей за счет единой субсидии регионы будут определять сами, исходя из потребностей граждан. Контролировать исполнение программ будет Счетная палата.
Бюджет «улучшился после первого чтения», заявил журналистам Силуанов. «Поправки правительства были поддержаны. Можно сказать, что бюджет на финишной прямой, третье чтение на следующей неделе. Те задачи, которые были заложены в бюджете, а именно выполнение всех обязательств перед людьми, перед нашими гражданами, обеспечение всех потребностей специальной военной операции, технологическое развитие – все эти задачи нашли поддержку», – отметил он.
Проект бюджета предполагает, что доходы в 2025 г. составят 40,3 трлн руб., в 2026 г. – 41,8 трлн руб., в 2027-м – 43,2 трлн руб. Расходы в 2025 г. заложены на уровне 41,5 трлн руб., 44 трлн руб. – в 2026 г., а в 2027 г. – 45,9 трлн руб. В 2025 г. дефицит бюджета составит 0,5%, в 2026 г. – 0,9%, в 2027 г. – 1,1%. Ненефтегазовый дефицит будет сокращен, как ожидается, на 2,5 п. п. относительно 2024 г. и составит 5% ВВП в 2027 г.