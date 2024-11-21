Минфин рассчитывает получить от приватизации более 100 млрд рублей

13 марта Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества заявил, что Минфин предлагает увеличить почти в 100 раз, до 100 млрд руб., объем поступлений в бюджет в 2024 г. от сделок приватизации. Сейчас законом о бюджете на 2024 г. предполагаются поступления от приватизации в 1,2 млрд руб. В 2023 г. в казну от продажи госактивов поступило 28,9 млрд руб. вместо запланированных 1,8 млрд руб.