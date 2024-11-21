Минфин рассчитывает получить от приватизации более 100 млрд рублей
Минфин ожидает поступлений от приватизации в федеральный бюджет в размере 100 млрд руб. в 2024 г., сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».
«Считаем, что более 100 млрд [руб.] мы сможем получить от приватизации. <…> А по следующему году мы рассчитываем [поступления] примерно в таких же объемах – около 100 млрд [руб.] привлечь от продажи федерального имущества», – сказал он (цитата по ТАСС).
13 марта Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества заявил, что Минфин предлагает увеличить почти в 100 раз, до 100 млрд руб., объем поступлений в бюджет в 2024 г. от сделок приватизации. Сейчас законом о бюджете на 2024 г. предполагаются поступления от приватизации в 1,2 млрд руб. В 2023 г. в казну от продажи госактивов поступило 28,9 млрд руб. вместо запланированных 1,8 млрд руб.
Министр финансов уже заявлял, что Минфин рассматривает приватизацию в качестве одного из возможных источников пополнения бюджета. Об этом он говорил в эфире телеканала «Россия-24» в октябре 2023 г.
«Ведомости» со ссылкой на заместителя министра финансов Алексея Моисеева писали, что Минфин рассчитывает, что до 2030 г. четыре госкомпании проведут на бирже первичное размещение акций (IPO), еще шесть – вторичное (SPO). «Первой ласточкой» грядущей приватизации будет госкорпорация Дом.РФ – по консервативной оценке, объем размещения составит 15 млрд руб., но министерство рассчитывает, что сумма будет несколько больше, говорил замминистра.