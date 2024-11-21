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Силуанов: прибыль российских компаний по итогам года составит 53 трлн рублей

Ведомости

Прогнозируемый в 2024 г. общий объем прибыли компаний в России вырастет до 53 трлн руб. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Это больше, чем за предыдущий период», – прокомментировал Силуанов, добавив, что основные объемы инвестирования осуществляются компаниями с использованием собственных ресурсов. При этом предприятия также привлекают заемные средства.

В сентябре ЦБ допустил рост прибыли банков до 3,8 трлн руб. по итогам года. За первые шесть месяцев 2024 г. банки заработали в общей сложности 1,68 трлн руб. При этом во II квартале прибыль банковского сектора сократилась на 14% до 785 млрд руб. (против 899 млрд руб. в I квартале). ЦБ объясняет снижение ростом операционных расходов, снижением доходов от иностранной валюты и убытком от ценных бумаг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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