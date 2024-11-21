Силуанов: прибыль российских компаний по итогам года составит 53 трлн рублей
Прогнозируемый в 2024 г. общий объем прибыли компаний в России вырастет до 53 трлн руб. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».
«Это больше, чем за предыдущий период», – прокомментировал Силуанов, добавив, что основные объемы инвестирования осуществляются компаниями с использованием собственных ресурсов. При этом предприятия также привлекают заемные средства.
В сентябре ЦБ допустил рост прибыли банков до 3,8 трлн руб. по итогам года. За первые шесть месяцев 2024 г. банки заработали в общей сложности 1,68 трлн руб. При этом во II квартале прибыль банковского сектора сократилась на 14% до 785 млрд руб. (против 899 млрд руб. в I квартале). ЦБ объясняет снижение ростом операционных расходов, снижением доходов от иностранной валюты и убытком от ценных бумаг.